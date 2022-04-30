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В Ингушетии трое полицейских задержаны по подозрению в грабеже


30.4.2022 19:31
В Ингушетии трое полицейских задержаны по подозрению в грабежеФото: vk.com

Сотрудники полиции Ингушетии оказались фигурантами уголовного дела, которое завели по фактам вымогательства взятки и грабежа, передает "Интерфакс". Со ссылкой на представителей регионального СУ СКР отмечается, что правоохранители вымогали деньги у гражданина, заподозрив его в незаконном хранении наркотиков, а потом отобрали у потерпевшего четверть миллиона рублей.

В ходе начатого разбирательства установлено, что трое сотрудников правоохранительных органов установили возможную причастность местного жителя к противоправным действиям, после чего начали вымогать у него взятку. Угрожая привлечением его к уголовной ответственности, они потребовали у потерпевшего 70 тыс. рублей.

Мужчина отдал полицейским деньги, а спустя несколько дней они усадили его в свою машину и отобрали уже 250 тыс. рублей. Сразу после этого правоохранители скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны коллегами. По местам жительства фигурантов уже проведены обыски.

По итогам проверки завели дело по п. "б " ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, сопряженное с вымогательством) и п. " а " ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, который был по предварительному сговору совершен группой лиц). Уголовное дело возбудили на основании материалов, собранных местным УФСБ, указано в сообщении.

Ранее в СМИ появились публикации о задержании в Магасе сотрудника ГИБДД, который мог оказаться причастен к вымогательству. Отмечалось, что подозреваемый уже начал давать показания.

Автор: Злата Богатова

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