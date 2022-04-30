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Жителя Тобольска убили из-за майнинговой фермы
30.4.2022 19:31
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Тюменской области возбудили уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Тобольска.
Молодого человека задержали по подозрению в убийстве знакомого, передает пресс-служба регионального СУ СКР.
Преступление было совершено вечером минувшего понедельника, 25 апреля, указывается в сообщении ведомства. По версии следствия, подозреваемый обвинил 24-летнего знакомого в краже майнингового оборудования, которое находилось в гараже.
Перепалка между молодыми людьми стремительно переросла в потасовку. В процессе драки подозреваемый ударил потерпевшего в спину ножом. От полученных ранений тот погиб на месте, а его знакомый скрылся с места происшествия. Вскоре полицейские установили его личность. Сразу после этого мужчина был задержан.
По факту убийства уже возбудили уголовное дело по соответствующей статье. Следователи намерены ходатайствовать об аресте задержанного.
Ранее стало известно о гибели жительницы Вологды и двух ее детей, 2018 и 2019 г.р. По факту трагического происшествия возбудили уголовное дело. Сигнал в полицию поступил сегодня примерно в 10:00 по местному времени. Как пояснил обратившийся в правоохранительные органы мужчина, возвратившись домой с работы, он нашел жену 1989 г.р. и их общих детей мертвыми.
В числе версий, которые сейчас рассматривают специалисты, причастность матери к гибели детей. После расправы над малышами женщина могла совершить самоубийство. К настоящему времени установлено, что в прошлом она наблюдалась у психиатра и получала соответствующее лечение.
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