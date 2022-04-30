Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Белгородских подростков подозревают в вандализме на кладбище

30.4.2022 19:02

Фото: vk.com



Правоохранительные органы Белгорода установили четверых несовершеннолетних, которые могут оказаться причастны к инциденту на одном из местных кладбищ.



В результате действий подростков там были повреждены надгробия, информирует пресс-служба регионального полицейского главка.



По данным ГУ МВД по Белгородской области, в рамках начатой проверки будет дана оценка действиям каждого из несовершеннолетних правонарушителей. Позже рассмотрят вопрос о помещении подростков в специальный Центр временного содержания, пояснили представители местной полиции. Отмечается, что родителей юных вандалов привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.



По официальным данным, на местном кладбище ранее были повалены кресты и памятники, установленные на нескольких могилах. Сейчас правоохранители устанавливают родственников захороненных людей, могилы которых пострадали из-за действий несовершеннолетних вандалов.



Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, как группа лиц устроила погром на кладбище Ячнево в Белгороде. В результате пострадали свыше двадцати захоронений.



Администрация города выразила готовность содействовать в восстановлении поврежденных надгробий.



Автор: Злата Богатова

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