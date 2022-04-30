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Белгородских подростков подозревают в вандализме на кладбище
30.4.2022 19:02
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Белгорода установили четверых несовершеннолетних, которые могут оказаться причастны к инциденту на одном из местных кладбищ.
В результате действий подростков там были повреждены надгробия, информирует пресс-служба регионального полицейского главка.
По данным ГУ МВД по Белгородской области, в рамках начатой проверки будет дана оценка действиям каждого из несовершеннолетних правонарушителей. Позже рассмотрят вопрос о помещении подростков в специальный Центр временного содержания, пояснили представители местной полиции. Отмечается, что родителей юных вандалов привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.
По официальным данным, на местном кладбище ранее были повалены кресты и памятники, установленные на нескольких могилах. Сейчас правоохранители устанавливают родственников захороненных людей, могилы которых пострадали из-за действий несовершеннолетних вандалов.
Ранее в местных СМИ появились сообщения о том, как группа лиц устроила погром на кладбище Ячнево в Белгороде. В результате пострадали свыше двадцати захоронений.
Администрация города выразила готовность содействовать в восстановлении поврежденных надгробий.
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