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В Твери изъяли более килограмма героина


30.4.2022 13:05
В Твери изъяли более килограмма героинаФото: smi2.net

Правоохранительным органам Твери удалось пресечь попытку продажу крупной партии наркотиков.

В результате было изъято свыше килограмма героина, сообщается на сайте "МВД-медиа" со ссылкой на представителей региональной полиции.

Как стало известно, 95 полимерных свертков с неким веществом было выявлено оперативниками в ходе досмотра у 22-летнего гражданина одного из стран ближнего зарубежья. По данным полиции, прибывший из Москвы молодой человек остановился в Твери, сняв номер в местной гостинице.

Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемого, обнаружив в его гостиничном номере еще 500 свертков. Эксперты пришли к выводу, что в этих пакетах находился героин. Общий вес наркотиков, который изъяли у задержанного, составил почти 1,2 килограмма.

По версии следствия, злоумышленник намеревался распространять зелье бесконтактным способом, при помощи специальных тайников. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропов и их аналогов).

Автор: Злата Богатова

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