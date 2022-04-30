Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Твери изъяли более килограмма героина

30.4.2022 13:05

Фото: smi2.net



Правоохранительным органам Твери удалось пресечь попытку продажу крупной партии наркотиков.



В результате было изъято свыше килограмма героина, сообщается на сайте "МВД-медиа" со ссылкой на представителей региональной полиции.



Как стало известно, 95 полимерных свертков с неким веществом было выявлено оперативниками в ходе досмотра у 22-летнего гражданина одного из стран ближнего зарубежья. По данным полиции, прибывший из Москвы молодой человек остановился в Твери, сняв номер в местной гостинице.



Правоохранители провели обыск по месту проживания подозреваемого, обнаружив в его гостиничном номере еще 500 свертков. Эксперты пришли к выводу, что в этих пакетах находился героин. Общий вес наркотиков, который изъяли у задержанного, составил почти 1,2 килограмма.



По версии следствия, злоумышленник намеревался распространять зелье бесконтактным способом, при помощи специальных тайников. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 30 и 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков, психотропов и их аналогов).



Автор: Злата Богатова

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