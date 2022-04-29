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Под Брянском при попытке прорыва самолета ВСУ два снаряда попали в Жечу


10:51
Под Брянском при попытке прорыва самолета ВСУ два снаряда попали в ЖечуФото: nashbryansk.ru

Российская система ПВО не допустила проникновения военного самолета со стороны Украины на территорию Брянской области.

О случившемся губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram.

Как стало известно, два снаряда попали по поселку Жеча в Стародубском округе Брянской области, когда в российский регион пытался проникнуть украинский военный самолет. По словам Александра Богомаза, взрывной волной была повреждена обшивка технологических зданий нефтеналивного терминала.

Из-за второго снаряда пострадала прилегающая территория, пояснил глава региона и отметил, что сейчас на месте происшествия продолжают работу оперативные службы.

Губернатор уточнил, что воздушное судно ВСУ было обнаружено российскими средствами ПВО сегодня утром, примерно в 6:50 по местному времени. Сведений о судьбе этого самолета глава региона пока не привел.

В середине апреля стало известно об ударах, которые были нанесены с воздуха по жилым домам поселка Климово под Брянском, неподалеку от границы с Украиной. Первоначально сообщалось о семи пострадавших, однако позже стало известно, что ранения получили восемь местных жителей.

По официальным данным СКР, населенный пункт в приграничной районе был атакован двумя вертолетами Ми-8 ВСУ, которые успели нанести не меньше шести авиаударов. В результате оказались поврежденными порядка сотни домов, сообщал Богомаз, комментируя инцидент. По факту происшествия в России возбудили уголовное дело.

В Минобороны позже заявили, что атаковавшие Климово украинские вертолеты были сбиты зенитным ракетным комплексом С-400 под Черниговом.

Автор: Злата Богатова

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