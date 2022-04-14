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При обстреле Брянской области пострадали семь человек


14.4.2022 18:18
При обстреле Брянской области пострадали семь человекФото: vk.com

По меньшей мере семь человек пострадали в результате района Брянской области, граничащего с Украиной, передает ТАСС.

Информация поступила от представителя приемного отделения Климовской центральной районной больницы.

Обстрелу подвергся населенный пункт Климово, который находится на границе с Черниговской областью Украины. По данным сотрудников Климовской ЦРБ, получили ранения семь человек. В числе пострадавших есть ребенок, состояние которого оценивается медиками как тяжелое. Вместе с беременной матерью, которая также оказалась травмированной, ребенка доставили в Новозыбковскую ЦРБ.

В приемном отделении отметили, что в тяжелом состоянии к ним также поступили двое взрослых пострадавших.

Случившееся прокомментировал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, в медицинских учреждениях сейчас находятся семь человек. Двум пациентам, которые получили серьезные повреждения, врачи проводят экстренные операции. Состояние беременной женщины Кузнецов назвал удовлетворительным. Он отметил, что мать и ее ребенка, который находится в состоянии средней тяжести, направили для оказания помощи в Брянскую областную больницу.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что "пострадали два жилых дома". Об обстреле Климово глава местной администрации рассказал в своем Telegram.

Как указано на официальном сайте регионального ГУ МЧС РФ, в экстренные службы поступили сигналы о возгорании домов на улицах Юбилейная и 60 лет СССР. Открытое горение было вскоре полностью ликвидировано благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников ведомства.

Напомним, ранее руководство Брянской области приняло решение на 15 суток ввести в регионе высокий уровень террористической угрозы. Местные власти уже обратились к населению с просьбой избегать мест массового пребывания людей и носить при себе документы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 133

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