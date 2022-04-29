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Мадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендом


29.4.2022 23:27
Мадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендомФото: fanatik.ro

Американская исполнительница Мадонна рассталась со своим с 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений, передает The Sun.

Информации о причинах разрыва пока нет.

По данным СМИ, романтические отношения между Мадонной и Ахламаликом Уильямсом начались еще в 2019 году. На протяжении последних лет 63-летняя звезда время от времени выкладывала на своих страницах в социальных сетях фото, на которых она запечатлена вместе с бойфрендом.

Несколько месяцев назад среди поклонников певицы начали распространяться слухи о том, что пара рассталась. Подозрения подкреплялись тем, что артистка перестала публиковать снимки с Уильямсом. Кроме того, возлюбленных не видели вместе с минувшего января.

Ранее стало известно о разводе Шона Пенна, лишь два года назад узаконившего свои отношения с австралийской актрисой Лейлой Джордж. Она при этом была младше супруга на более чем тридцать лет. Роман у артистов начался в 2016 году.

В прошлом обладатель премий "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк" был женат на певице Мадонне, их брак продолжался с 1985 по 1989 год. Позже артист сочетался браком с актрисой Робин Райт, их семейная жизнь началась в 1996 году и длилась вплоть до 2010 года. Пара воспитала дочь Дилан.

Автор: Злата Богатова

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