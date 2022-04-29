Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Мадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендом

29.4.2022 23:27

Фото: fanatik.ro



Американская исполнительница Мадонна рассталась со своим с 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений, передает The Sun.



Информации о причинах разрыва пока нет.



По данным СМИ, романтические отношения между Мадонной и Ахламаликом Уильямсом начались еще в 2019 году. На протяжении последних лет 63-летняя звезда время от времени выкладывала на своих страницах в социальных сетях фото, на которых она запечатлена вместе с бойфрендом.



Несколько месяцев назад среди поклонников певицы начали распространяться слухи о том, что пара рассталась. Подозрения подкреплялись тем, что артистка перестала публиковать снимки с Уильямсом. Кроме того, возлюбленных не видели вместе с минувшего января.



Ранее стало известно о разводе Шона Пенна, лишь два года назад узаконившего свои отношения с австралийской актрисой Лейлой Джордж. Она при этом была младше супруга на более чем тридцать лет. Роман у артистов начался в 2016 году.



В прошлом обладатель премий "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк" был женат на певице Мадонне, их брак продолжался с 1985 по 1989 год. Позже артист сочетался браком с актрисой Робин Райт, их семейная жизнь началась в 1996 году и длилась вплоть до 2010 года. Пара воспитала дочь Дилан.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 28.4.2022 19:35 Группа «Би-2» сообщила о срыве концерта в Омске

Группа «Би-2» сообщила о срыве концерта в Омске 28.4.2022 18:09 Гузеева объяснила свой отъезд в Болгарию

Гузеева объяснила свой отъезд в Болгарию 28.4.2022 14:40 Съемки «Форсажа 10» приостановили из-за ухода режиссера

Съемки «Форсажа 10» приостановили из-за ухода режиссера 27.4.2022 22:47 Психолог рассказала о расстройстве личности у Эмбер Херд

Психолог рассказала о расстройстве личности у Эмбер Херд 26.4.2022 14:58 Шэрон Осборн рассказала о последствиях неудачной пластики