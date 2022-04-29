|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Мадонна после трех лет отношений рассталась с бойфрендом
29.4.2022 23:27
Фото: fanatik.ro
Американская исполнительница Мадонна рассталась со своим с 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений, передает The Sun.
Информации о причинах разрыва пока нет.
По данным СМИ, романтические отношения между Мадонной и Ахламаликом Уильямсом начались еще в 2019 году. На протяжении последних лет 63-летняя звезда время от времени выкладывала на своих страницах в социальных сетях фото, на которых она запечатлена вместе с бойфрендом.
Несколько месяцев назад среди поклонников певицы начали распространяться слухи о том, что пара рассталась. Подозрения подкреплялись тем, что артистка перестала публиковать снимки с Уильямсом. Кроме того, возлюбленных не видели вместе с минувшего января.
Ранее стало известно о разводе Шона Пенна, лишь два года назад узаконившего свои отношения с австралийской актрисой Лейлой Джордж. Она при этом была младше супруга на более чем тридцать лет. Роман у артистов начался в 2016 году.
В прошлом обладатель премий "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк" был женат на певице Мадонне, их брак продолжался с 1985 по 1989 год. Позже артист сочетался браком с актрисой Робин Райт, их семейная жизнь началась в 1996 году и длилась вплоть до 2010 года. Пара воспитала дочь Дилан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|