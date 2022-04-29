Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Утверждено обвинительное заключение по делу вдовы рэпера Картрайта

29.4.2022 23:23

Фото: stolica-s.su



В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении Марины Кохал после смерти ее супруга - рэп-исполнителя Энди Картрайта.



Как информирует прокуратура Центрального района города, ее обвиняют в убийстве и надругательстве над трупом.



В ведомстве пояснили, что вдова музыканта обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ).



В ходе расследования было установлено, что Марина Кохал ввела своему супругу Александру Юшко в виде инъекции некий препарат. Это случилось 24 июля 2020 года в квартире 35 в доме 134 по Невскому проспекту, где проживала семья. Действуя с целью убийства, обвиняемая спровоцировала у своего мужа шоковое состояние, которое сопровождалось выраженной гипоксией. В результате рэпер погиб на месте.



После кончины мужа Кохал, намереваясь скрыть содеянное, начала расчленять труп с помощью ножа и пилы, а также уничтожила часть внутренностей. Кроме того, она подвергала фрагменты тела своего супруга различным воздействиям, в частности, "низких температур, влажной среды и поваренной соли".



Материалы по этому уголовному делу направили в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.



Напомним, ЧП случилось летом 2020 года, когда были найдены фрагменты тела 30-летнего Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Первоначально его вдова заявила, что ее муж умер в результате передозировки наркотиков. Женщина утверждала, что намеревалась спрятать расчлененные останки, чтобы затем объявить супруга без вести пропавшим.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 114

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 29.4.2022 23:42 Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в Туле

Вынесен приговор студенту, готовившему нападение на вуз в Туле 29.4.2022 23:42 В ДНР по подозрению в шпионаже задержан представитель ОБСЕ

В ДНР по подозрению в шпионаже задержан представитель ОБСЕ 29.4.2022 20:00 Калужанка ограбила банк с помощью приложения

Калужанка ограбила банк с помощью приложения 28.4.2022 19:03 Жителю Тайшета вынесли приговор за двойное убийство

Жителю Тайшета вынесли приговор за двойное убийство 28.4.2022 17:33 В Мексике военные расстреляли автобус со студентами