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Утверждено обвинительное заключение по делу вдовы рэпера Картрайта


29.4.2022 23:23
Утверждено обвинительное заключение по делу вдовы рэпера КартрайтаФото: stolica-s.su

В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое возбудили в отношении Марины Кохал после смерти ее супруга - рэп-исполнителя Энди Картрайта.

Как информирует прокуратура Центрального района города, ее обвиняют в убийстве и надругательстве над трупом.

В ведомстве пояснили, что вдова музыканта обвиняется в совершении убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и надругательстве над телом умершего (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

В ходе расследования было установлено, что Марина Кохал ввела своему супругу Александру Юшко в виде инъекции некий препарат. Это случилось 24 июля 2020 года в квартире 35 в доме 134 по Невскому проспекту, где проживала семья. Действуя с целью убийства, обвиняемая спровоцировала у своего мужа шоковое состояние, которое сопровождалось выраженной гипоксией. В результате рэпер погиб на месте.

После кончины мужа Кохал, намереваясь скрыть содеянное, начала расчленять труп с помощью ножа и пилы, а также уничтожила часть внутренностей. Кроме того, она подвергала фрагменты тела своего супруга различным воздействиям, в частности, "низких температур, влажной среды и поваренной соли".

Материалы по этому уголовному делу направили в Смольнинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ЧП случилось летом 2020 года, когда были найдены фрагменты тела 30-летнего Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Первоначально его вдова заявила, что ее муж умер в результате передозировки наркотиков. Женщина утверждала, что намеревалась спрятать расчлененные останки, чтобы затем объявить супруга без вести пропавшим.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 114

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