Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Обнародованы свидетельства о последних часах Гитлера

29.4.2022 20:29

Фото: wordpress.com



Документы о самоубийстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера были опубликованы сегодня, 29 апреля, Федеральной службой безопасности (ФСБ) России.



В этих материалах содержится информациия о самых последних событиях в жизни Гитлера и Евы Браун, сочетавшейся с ним браком незадолго до смерти.



Супруги совершили двойное самоубийство 30 апреля 1945 года, а днем позже, 1 мая, решение уйти из жизни приняли Йозеф и Магда Геббельс, которые перед этим убили шестерых детей. Останки Гитлера и Браун обнаружили спустя примерно три недели, 13 мая, в саду рейхсканцелярии. Личность была подтверждена результатами экспертизы.



Цифровые копии документов появились на официальном портале ФСБ РФ. В рубрике "Архивные материалы" в разделе "История" можно увидеть бумаги из следственного дела, которое завели в отношении личного пилота Гитлера — Ганса Баура. Эти показания дают представление о событиях, происходивших в бункере, где прятался Гитлер, незадолго до его кончины, а также после самоубийства фашистского лидера.



Когда Гитлер находился в Берлине, он постепенно все "больше отдалился" от своего окружения, отмечал Баур. Становясь все более и более замкнутым, глава Германии старался держаться "от всех вдали и проводил все время в своем убежище". Вплоть до последних дней апреля 1945 года лица, окружавшие фашистского лидера, а также находившиеся с ним в бункере рейхсканцелярии, не знали о его планах и намерениях.



Как пояснил Баур, 30 апреля Гитлер вызвал его к себе вместе с адъютантом — полковником Бетцем. Как оказалось, он намеревался проститься и поблагодарить их за годы службы. Пилот Гитлера сообщил, что в тот момент стало видно, как Гитлер осунулся и постарел за последние дни, его руки дрожали. Для Баура стало понятно, что глава фашистской Германии решился на суицид. В своих показаниях он отметил, что предпринял попытку отговорить Гитлера от таких действий, но тот заявил, что его "солдаты не могут и не хотят больше держаться". Да и он сам больше не способен "это выносить", — признался в ответ Гитлер.



Согласно показаниям Баура, Гитлер и его супруга совершили самоубийство в промежуток примерно с 6-7 часов до 9 часов вечера. Глава нацистской Германии до гибели отдал приказ об уничтожении своего тела и останков Евы Браун. Он опасался, чтобы их трупы не выставили напоказ, как это произошло в Италии с Бенио Муссолини и его последней компаньонкой - 33-летней аристократкой Кларой Петаччи, ровесницей Браун. После расстрела партизаны подвесили за ноги их обезображенные тела, а потом перерезали веревки. В результате останки итальянского фашистского лидера и его любовницы еще некоторое время пролежали в сточной канаве.



Автор: Злата Богатова

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