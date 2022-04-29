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Калужанка ограбила банк с помощью приложения


29.4.2022 20:00
Калужанка ограбила банк с помощью приложенияФото: vk.com

Правоохранительные органы Калужской области завели уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы по факту кражи в особо крупном размере. По версии следствия, женщина воспользовалась незаконным доступам к счетам организации при помощи мобильного приложения и похитила миллион рублей.

Применив мобильное приложение одного из банков, подозреваемая смогла получить несанкционированный доступ к управлению счетом организации. О случившемся рассказали в пресс-службе регионального главка МВД РФ.

Как указано в официальном телеграм-канале ведомства, злоумышленница перевела на собственный счет более миллиона рублей, а потом обналичила украденные деньги. Часть средств женщина успела истратить, а остальные у нее изъяли сотрудники правоохранительных органов.

По факту кражи, которая была совершена в особо крупном размере, следователи завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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