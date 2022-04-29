Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter CNN: На Украине погиб завербованный ЧВК американец

29.4.2022 19:17

Фото: yakutsk.ru



На территории Украины убит 22-летний гражданин Соединенных Штатов Вилли Джозеф Кансел.



Как передает американский канал CNN, молодой человек ранее был завербован одной из частных военных компаний (ЧВК).



Со ссылкой на мать погибшего молодого человека сообщается, что он мог погибнуть в минувший понедельник, 25 апреля. Останки американского гражданина при этом найти пока не удалось. Известно, что Вилли Джозеф Кансел отправился на территорию Украины еще в первой половине марта.



Как рассказала журналистам мать бывшего морпеха, в его подразделении, которое направили в прошлом месяце на помощь украинским войскам, были наемники из "самых разных" государств мира.



Ранее в Лондоне подтвердили информацию о гибели британского подданного, находившегося на территории Украины, еще один их соотечественник при этом считается без вести пропавшим. Как сообщал канал Sky News, оба британца могли принимать участие в активных боевых действиях на стороне ВСУ. Однако в британском МИД пока не предоставили каких-либо уточняющих сведений о том, чем эти люди могли заниматься за пределами королевства.



Автор: Злата Богатова

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