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Двух человек впервые исключили из реестра СМИ-иноагентов Минюста
29.4.2022 19:11
Фото: mir24.tv
Эксперт Комитета гражданских инициатив, член движения "Голос" Аркадий Любарев и глава НКО "Голос-Поволжье" Людмила Кузьмина стали первыми, кого Министерство юстиции РФ исключило из реестра иностранных СМИ.
Соответствующее сообщение сегодня появилось на портале ведомства.
Как указано в заявлении, согласно распоряжениям Минюста РФ от 29 апреля этого года из реестра иностранных СМИ, которые выполняют функции иностранного агента, исключаются Аркадий Ефимович Любарев и Людмила Гавриловна Кузьмина. Они стали первыми людьми, кого вычеркнули из этого списка за все время его существования.
В сообщении Минюста отмечается, что решение принималось на основании заявлений об исключении, а также документов, которые поступили от уполномоченных органов госвласти.
Более двадцати авторов "Голоса", включая Любарева и Кузьмину, получили статус иноагентов в сентябре прошлого года.
Напомним, на прошлой неделе в перечень физлиц, являющихся иноагентами, внесли Леонида Волкова и Владимира Кара-Мурзу, который за день до того был взят под стражу после обвинения в распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Одновременно обновили и список СМИ-иноагентов, в который вошли экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и сотрудничавшие с его радиостанцией Александр Невзоров и Сергей Пархоменко. В перечень также внесли ряд авторов "Радио Свобода" (ранее получило официальный статус СМИ-иноагента) и ряд других лиц.
До того в список российских граждан, которые официально считаются СМИ-иноагентами, добавили девять человек, среди которых оказались политолог Екатерина Шульман и журналист Юрий Дудь. В список, на тот момент насчитывавший уже более 140 человек, также включили, в частности, журналистов Карена Шаиняна и Романа Доброхотова, карикатуриста Сергея Елкина и Регину Дзугкоеву, которая возглавляет Дальневосточное движение "Маяк" (в конце прошлого года было официально признано НКО-иноагентом).
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