Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Премьера Британских Виргинских островов задержали в США за наркоторговлю

29.4.2022 05:52

Фото: bwbx.io



Во Флориде правоохранительные органы задержали премьер-министра Британских Виргинских островов Эндрю Фэхи по обвинению в причастности к контрабанде наркотиков и отмыванию денежных средств.



Информацию подтвердила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передают зарубежные СМИ.



В заявлении главы министерства иностранных дел королевства указано, что властями Соединенных Штатов взят под стражу Эндрю Фэхи, занимающий пост премьера Британских Виргинских островов. По мнению американских правоохранительных органов, он может оказаться причастен к таким преступлениям, как контрабандная перевозка наркотических веществ и легализация криминально полученных денег.



Как подчеркнула Лиз Трасс, ее потрясла серьезность "предположений", которые были выдвинуты в отношении Фэхи. Глава внешнеполитического ведомства королевства также отметила, что в самое ближайшее время будет экстренно созвано заседание исполнительного совета этой Британской заморской территории, чтобы обсудить случившееся.



Ранее о задержании Фэхи в Майами сообщил Джон Ранкин, занимающий пост губернатора Британских Виргинских островов.



Глава Британских Виргинских островов - королева Елизавета II, а функции ее официального представителя выполняет губернатор, которого назначает внешнеполитическое ведомство. Фэхи занял посты премьер-министра и главы министерства финансов зависимой территории около трех лет назад, когда возглавляемая им Партия Виргинских островов смогла уверенно выиграть выборы в однопалатную Ассамблею.



Автор: Злата Богатова

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