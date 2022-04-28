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Граждан Болгарии призвали отказаться от поездок в Молдавию


28.4.2022 21:37
Граждан Болгарии призвали отказаться от поездок в МолдавиюФото: mfa.bg

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к согражданам с призывом отказаться от посещения Молдавии, передают местные СМИ.

Болгарам, которые сейчас находятся на территории этой страны, настоятельно рекомендуют покинуть ее пределы в течение ближайших нескольких суток.

В заявлении МИД Болгарии подчеркивается, что они хотят оградить своих соотечественников "от последствий возможных провокаций на молдавской территории", отмечает News. bg. Дипломаты при этом не приводят никаких объяснений по поводу причин таких рекомендаций.

Известно также, что болгарским гражданам, которые постоянно либо временно проживают в Молдавии, настоятельно советуют оперативно зарегистрироваться на соответствующем сайте болгарского Министерства иностранных дел.

Напомним, утром минувшего вторника, 26 апреля, неизвестными были взорваны две телевышки в городе Маяк, который находится в Григориопольском районе Приднестровья. До того обстрелу подверглось здание силовых структур республики в Тирасполе.

Комментируя случившееся, президент Молдавии Майя Санду подчеркнула, что Кишинев не имеет отношения к этим событиям. В ходе брифинга, состоявшегося после заседания Совета безопасности, молдавский лидер указала на напряженность, которая имеется "между различными силами внутри региона".

Автор: Злата Богатова

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