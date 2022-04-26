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Президент Молдавии прокомментировала теракты в Приднестровье
26.4.2022 20:04
Фото: hvylya.net
Молдавия не имеет отношения к событиям, которые в последние два дня происходят на территории Приднестровья, заявила президент страны Майя Санду.
В ходе брифинга, состоявшегося после заседания Совета безопасности, молдавский лидер указала на напряженность, которая имеется "между различными силами внутри региона".
По словам Майи Санду, в последние недели на территории республики сохраняется эскалация обстановки. В частности, продолжают поступать недостоверные анонимные сообщения о "минировании" образовательных и медицинских учреждений, а также других объектов в Приднестровье.
Отвечая на вопрос журналистов, не планирует ли президент Молдавии переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, Майя Санду пояснила, что пока таких намерений нет.
В течение последних двух дней обстрелам подверглись здание министерства госбезопасности в столице Приднестровья - Тирасполе, а также объекты на территории воинской части, которая расположена близ населенного пункта Парканы. По данным СМИ, неизвестные осуществили подрыв двух вышек радиотелецентра "Маяк". Сведений о пострадавших не поступало.
В МИД РФ, отреагировав на события в регионе, заявили о том, что Москва надеется избежать вмешательства в ситуацию в Приднестровье. По словам замглавы российского ведомства Андрея Руденко, необходимо дождаться окончания расследования. Дипломат при этом выразил надежду, что виновных в терактах найдут и привлекут к ответственности.
Говоря об инцидентах в Приднестровье, пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби отметил, что пока еще рано судить о том, "что именно произошло и кто несет ответственность". В эфире телеканала CNN он отметил, что в Пентагоне намерены выяснить, может ли случившееся являться "российской провокацией".
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