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ФСБ задержала неонацистов, которые планировали убить Соловьева и Симоньян


25.4.2022 20:40
ФСБ задержала неонацистов, которые планировали убить Соловьева и СимоньянФото: tvzvezda.ru

Подозреваемые в подготовке убийства журналиста Владимира Соловьева намеревались устроить подрыв его машины, рассказали представители Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. Как стало известно, сегодня задержали несколько человек, планировавших покушение на журналиста.

Сотрудниками ФСБ РФ задержаны участники запрещенного в России неонацистского сообщества National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть"), которые намеревались убить журналиста Владимира Соловьева. Предотвращенное преступление готовилось по заказу Службы безопасности Украины (СБУ), передает агентство "Интерфакс".

Подозреваемые уже начали давать признательные показания. В частности, молодые люди сообщили, что после покушения на Соловьева предполагали покинуть РФ.

По местам проживания членов группы уже состоялись обыски. Силовиками были обнаружены и изъяты кустарно изготовленное взрывное устройство, несколько пистолетов ПМ и обрез ружья, граната РГД-5 и свыше тысячи патронов разного калибра, а также самодельные зажигательные средства, сравнимые с т.н. "коктейлем Молотова".

Кроме того, дома у задержанных нашли наркотики, фальшивые паспорта на имя граждан Украины, оформленные на членов сообщества, различные националистические материалы, в частности, литература соответствующего содержания и атрибутика.

Позднее стало известно, что объектами нападения также могли стать генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, главред агентства и RT Маргарита Симоньян и другие журналисты. Судя по кадрам оперативной видеосъемки, которая была опубликована ФСБ, злоумышленники обсуждали подготовку соответствующих покушений, передает РИА Новости.

Ранее под Калугой ФСБ удалось пресечь деятельность законспирированной ячейки "Хайят Тахрир аш-Шам" (в РФ организация признана террористической и официально запрещена). Один из четверых задержанных  намеревался осуществить теракт, выбрав для атаки объект военной инфраструктуры.

Силовики обнаружили по месту жительства одного из подозреваемых специально оборудованный тайник, где находились различные компоненты и составные части, необходимые для кустарного изготовления взрывного устройства. В средствах связи, которые были изъяты у подозреваемых, обнаружили инструкции по созданию СВУ и переписку с сообщниками в странах Ближнего Востока. Следственное подразделение ФСБ РФ по факту произошедшего уже возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 ("Приготовление к теракту").

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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