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Умер физик Ковалев, осужденный за госизмену
27.4.2022 21:43
Фото: kapital.kz
Умер российский физик Роман Ковалев, в прошлом руководивший Центром теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш).
В 2020 году ученого осудили за госизмену, а две недели назад суд освободил его по состоянию здоровья - Ковалев страдал тяжелым онкологическим заболеванием.
Столичный Лефортовский суд 12 апреля вынес решение об освобождении Романа Ковалева из-за серьезного заболевания, которое препятствовало отбыванию наказания. Как отмечают правозащитники, у физика диагностировали рак в последней стадии. Сведения о кончине Ковалева поступили от представителей проекта "Первый отдел".
Приговор по делу Романа Ковалева огласили в 2020 году, Мособлсуд признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Физик был учеником другого известного российского специалиста, обвиненного в совершении госизмены - Виктора Кудрявцева. Он умер в конце апреля 2021 года в возрасте семидесяти семи лет.
По данным юристов, которые защищали ученого, Кудрявцеву вменяли передачу секретных сведений, которые могли применяться в целях разработки нового вооружения. В ходе расследования физик отказывался признавать свою вину и сотрудничать со следствием. Как отмечали его адвокаты, Кудрявцев в последний раз мог пользоваться доступом к каким-либо секретным сведениям не позже, чем в прошлом веке. Юристы также указывали, что проект FP7-Space был утвержден на уровне правительства, все отчеты размещались в открытом доступе.
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