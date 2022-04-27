ИнтерНовости - новости в стране и мире
Путин: ВС РФ не имеют отношения к событиям в Буче
Путин: ВС РФ не имеют отношения к событиям в Буче
Президент Молдавии прокомментировала теракты в Приднестровье
Президент Молдавии прокомментировала теракты в Приднестровье
Суд принял решение о досрочном освобождении Улюкаева
Суд принял решение о досрочном освобождении Улюкаева
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Суд принял решение о досрочном освобождении УлюкаеваСуд принял решение о досрочном освобождении Улюкаева
Группа «Би-2» сообщила о срыве концерта в ОмскеГруппа «Би-2» сообщила о срыве концерта в Омске
Губернатор Куйвашев дал резкий ответ Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты»Губернатор Куйвашев дал резкий ответ Соловьеву, назвавшему Екатеринбург «центром мерзотной либероты»
ТАСС: уехавший в Италию Чубайс не планирует возвращаться в РФТАСС: уехавший в Италию Чубайс не планирует возвращаться в РФ
Умер физик Ковалев, осужденный за госизменуУмер физик Ковалев, осужденный за госизмену

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Умер физик Ковалев, осужденный за госизмену


27.4.2022 21:43
Умер физик Ковалев, осужденный за госизменуФото: kapital.kz

Умер российский физик Роман Ковалев, в прошлом руководивший Центром теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш).

В 2020 году ученого осудили за госизмену, а две недели назад суд освободил его по состоянию здоровья - Ковалев страдал тяжелым онкологическим заболеванием.

Столичный Лефортовский суд 12 апреля вынес решение об освобождении Романа Ковалева из-за серьезного заболевания, которое препятствовало отбыванию наказания. Как отмечают правозащитники, у физика диагностировали рак в последней стадии. Сведения о кончине Ковалева поступили от представителей проекта "Первый отдел".

Приговор по делу Романа Ковалева огласили в 2020 году, Мособлсуд признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Физик был учеником другого известного российского специалиста, обвиненного в совершении госизмены - Виктора Кудрявцева. Он умер в конце апреля 2021 года в возрасте семидесяти семи лет.

По данным юристов, которые защищали ученого, Кудрявцеву вменяли передачу секретных сведений, которые могли применяться в целях разработки нового вооружения. В ходе расследования физик отказывался признавать свою вину и сотрудничать со следствием. Как отмечали его адвокаты, Кудрявцев в последний раз мог пользоваться доступом к каким-либо секретным сведениям не позже, чем в прошлом веке. Юристы также указывали, что проект FP7-Space был утвержден на уровне правительства, все отчеты размещались в открытом доступе.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Шэрон Осборн рассказала о последствиях неудачной пластикиШэрон Осборн рассказала о последствиях неудачной пластики
Под Ульяновском неизвестный открыл стрельбу в детском саду: погибли нянечка и два ребенкаПод Ульяновском неизвестный открыл стрельбу в детском саду: погибли нянечка и два ребенка
В Судане более 160 человек стали жертвами столкновенийВ Судане более 160 человек стали жертвами столкновений
Во Франции арестовали еще одно полотно из коллекции МорозовыхВо Франции арестовали еще одно полотно из коллекции Морозовых
В Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артисткиВ Госдуме предложили лишить Хаматову звания народной артистки

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru