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Скончался обвиненный в госизмене физик Кудрявцев
29.4.2021 23:30
Фото: livejournal.com
Ушел из жизни российский физик Виктор Кудрявцев, в прошлом работавший в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), передают СМИ.
О кончине 77-летнего ученого журналистам сообщил его адвокат Иван Павлов.
Умер выдающийся отечественный физик Виктор Кудрявцев, рассказал руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов. В прошлом он защищал интересы ученого во время судебного процесса. Назвав предъявленные Кудрявцеву обвинения абсурдными, адвокат отметил, что здоровье ученого подорвали "год и два месяца", проведенные в "Лефортово".
В 2018 году экс-сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИМаш Кудрявцева задержали по обвинению по ст. 275 УК РФ (госизмена). В 2019 году физик был из СИЗО переведен под подписку о невыезде в связи ухудшением здоровья - врачи диагностировали у физика онкологическое заболевание. Минувшим летом было принято решение о приостановлении расследования.
По данным юристов, которые защищали ученого, Кудрявцеву вменяли передачу секретных сведений, которые могли применяться в целях разработки нового вооружения. Следователи полагали, что информация попала в Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics) в Брюсселе.
С этим учреждением ЦНИИМаш в прошлом взаимодействовал в рамках проекта FP7-Space. Кудрявцев в тот период курировал от российской стороны программу Transhyberian, которая была связана с исследованием воздействия "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".
В ходе расследования Кудрявцев отказывался признавать свою вину. Адвокаты ученого при этом отмечали, что физик в последний раз мог иметь доступ к какой-либо секретной информации только в прошлом веке. Кроме того, проект FP7-Space утверждался на правительственном уровне, а все отчеты затем были опубликованы в открытом доступе.
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