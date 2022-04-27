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В Сочи собаки загрызли 12-летнюю участницу шахматного турнира
27.4.2022 13:39
Фото: vk.com
Следственные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка, погибшего в результате нападения собак в Сочи, передают российские СМИ.
Трагедия случилась на территории местного развлекательного комплекса "Аквалоо", где в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками.
Сведения о гибели девочки подтвердила пресс-служба администрации города Сочи. По данным местных властей, ребенок 2009 г.р. отдыхал в развлекательном комплексе с мамой. Девочка получила смертельные ранения в результате нападения собаки на территории "Аквалоо". Представители Следственного комитета РФ и прокуратуры в ходе совместной проверки приступили к установлению всех обстоятельств ЧП, указано в сообщении.
Правоохранительные органы после случившегося уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отметили в СУ СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве пояснили, что несовершеннолетняя с матерью приехала в Сочи из Саратовской области.
ЧП случилось накануне вечером, когда ребенок оказался на участке в районе улицы Лучезарной поселка Лоо Лазаревского района города. В ходе начатого расследования установлено, что 50-летний житель Сочи содержал там крупных собак породы "овчарка". Территория по периметру была огорожена только с трех сторон. По данным следствия, животные, находясь без присмотра владельца, имели свободно перемещаться в пределах участка.
Случившееся прокомментировали власти Саратовской области. По данным регионального правительства, погибшая девочка проживала в городе Энгельс, передает агентство "Интерфакс".
Федерация шахмат России подтвердила, что погибшая в Лоо 12-летняя школьница участвовала в первенстве РФ, организованном в этом населенном пункте. Спортивная организация в связи с трагическим происшествием приняла решение досрочно прекратить проведение турнира в Лоо, указано на официальном сайте федерации. В заявлении ФШР подчеркивается, что соревнование не может продолжаться до окончания расследования.
В соцсетях и местных СМИ также появились сообщения очевидцев. По их словам, девочка с разрешения матери гуляла по территории комплекса "Аквалоо" и смогла перелезть через забор, когда увидела нескольких щенков. Предположительно, ребенок лишь хотел погладить собак, когда на нее набросилась овчарка, защищавшая потомство.
Ранее сообщалось о ЧП в Липецке, где школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собак. Правоохранительные органы после смерти ребенка уже возбудили несколько уголовных дел, в отношении мужчины, находившегося за рулем мусоровоза (по ч. 3 ст. 264 УК РФ - Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель несовершеннолетнего), а также по факту халатности должностных лиц, которые должны были нести ответственность за мероприятия по отлову бездомных животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
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