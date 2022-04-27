ИнтерНовости - новости в стране и мире
Убийцу обманутого студента СПбГУ приговорили к 11 годам
Убийцу обманутого студента СПбГУ приговорили к 11 годам
Под Белгородом загорелся склад боеприпасов
Под Белгородом загорелся склад боеприпасов
Найдены доказательства торговли Киева с Гренландией в XII веке
Найдены доказательства торговли Киева с Гренландией в XII веке
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Власти Швейцарии запретили импорт угля из РоссииВласти Швейцарии запретили импорт угля из России
В Сочи собаки загрызли 12-летнюю участницу шахматного турнираВ Сочи собаки загрызли 12-летнюю участницу шахматного турнира
Под Белгородом загорелся склад боеприпасовПод Белгородом загорелся склад боеприпасов
Путин: ВС РФ не имеют отношения к событиям в БучеПутин: ВС РФ не имеют отношения к событиям в Буче
Макаревич объяснил свою критику в адрес россиянМакаревич объяснил свою критику в адрес россиян

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Сочи собаки загрызли 12-летнюю участницу шахматного турнира


27.4.2022 13:39
В Сочи собаки загрызли 12-летнюю участницу шахматного турнираФото: vk.com

Следственные органы выясняют обстоятельства гибели ребенка, погибшего в результате нападения собак в Сочи, передают российские СМИ.

Трагедия случилась на территории местного развлекательного комплекса "Аквалоо", где в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками.

Сведения о гибели девочки подтвердила пресс-служба администрации города Сочи. По данным местных властей, ребенок 2009 г.р. отдыхал в развлекательном комплексе с мамой. Девочка получила смертельные ранения в результате нападения собаки на территории "Аквалоо". Представители Следственного комитета РФ и прокуратуры в ходе совместной проверки приступили к установлению всех обстоятельств ЧП, указано в сообщении.

Правоохранительные органы после случившегося уже завели уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), отметили в СУ СКР по Краснодарскому краю. В ведомстве пояснили, что несовершеннолетняя с матерью приехала в Сочи из Саратовской области.

ЧП случилось накануне вечером, когда ребенок оказался на участке в районе улицы Лучезарной поселка Лоо Лазаревского района города. В ходе начатого расследования установлено, что 50-летний житель Сочи содержал там крупных собак породы "овчарка". Территория по периметру была огорожена только с трех сторон. По данным следствия, животные, находясь без присмотра владельца, имели свободно перемещаться в пределах участка.

Случившееся прокомментировали власти Саратовской области. По данным регионального правительства, погибшая девочка проживала в городе Энгельс, передает агентство "Интерфакс".

Федерация шахмат России подтвердила, что погибшая в Лоо 12-летняя школьница участвовала в первенстве РФ, организованном в этом населенном пункте. Спортивная организация в связи с трагическим происшествием приняла решение досрочно прекратить проведение турнира в Лоо, указано на официальном сайте федерации. В заявлении ФШР подчеркивается, что соревнование не может продолжаться до окончания расследования.

В соцсетях и местных СМИ также появились сообщения очевидцев. По их словам, девочка с разрешения матери гуляла по территории комплекса "Аквалоо" и смогла перелезть через забор, когда увидела нескольких щенков. Предположительно, ребенок лишь хотел погладить собак, когда на нее набросилась овчарка, защищавшая потомство.

Ранее сообщалось о ЧП в Липецке, где школьник погиб под колесами мусоровоза, убегая от бродячих собак. Правоохранительные органы после смерти ребенка уже возбудили несколько уголовных дел, в отношении мужчины, находившегося за рулем мусоровоза (по ч. 3 ст. 264 УК РФ - Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее за собой гибель несовершеннолетнего), а также по факту халатности должностных лиц, которые должны были нести ответственность за мероприятия по отлову бездомных животных (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

На Камчатке женщина попала в реанимацию после визита в частную стоматологиюНа Камчатке женщина попала в реанимацию после визита в частную стоматологию
Минобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропалиМинобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропали
Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»
В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человекВ Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
Власти Швейцарии запретили импорт угля из РоссииВласти Швейцарии запретили импорт угля из России

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru