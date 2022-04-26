Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Белгородом загорелся склад боеприпасов

05:28

Фото: myseldon.com



Произошло возгорание на складе боеприпасов, который находится в районе населенного пункта Старая Нелидовка, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.



В своем Telegram он пояснил, что сведения получены от главы администрации Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.



По словам Гладкова, к настоящему времени не зафиксировано разрушений жилых построек и домов. Губернатор также отметил, что в результате ЧП никто среди мирного населения не пострадал.



Село Старая Нелидовка расположено на расстоянии около 20 км от Белгорода.



Губернатор Белгородской области в 4:15 опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся "от громкого звука", напоминающего взрыв. Вскоре, добавил Гладков, прогремели еще три взрыва.



Сведений о причинах случившегося пока нет, обстоятельства выясняют дежурные службы города и области. Гладков пояснил, что сразу сообщит о результатах проверки. Аналогичные сообщения начали поступать от жителей Курска, в соцсетях распространились записи о подозрительных звуках, которые были слышны примерно в 03:00 — 03:30 по местному времени.



В сообществе "Белгород Новости" появилась видеозапись, снятая в западной части города. На кадрах запечатлен светящийся шар, движущийся по восходящей траектории, а затем исчезающий.



Пользователи из Курска, сообщают местные СМИ, пишут о том, что звуки были слышны как в центре города, так и на окраинах. Со ссылкой на местную жительницу отмечается, что в экстренной службе случившееся объяснили работой систем ПВО.



Автор: Злата Богатова

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