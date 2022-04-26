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Под Белгородом загорелся склад боеприпасовПод Белгородом загорелся склад боеприпасов
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Под Белгородом загорелся склад боеприпасов


05:28
Под Белгородом загорелся склад боеприпасовФото: myseldon.com

Произошло возгорание на складе боеприпасов, который находится в районе населенного пункта Старая Нелидовка, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram он пояснил, что сведения получены от главы администрации Головинского сельского поселения Дениса Золотухина.

По словам Гладкова, к настоящему времени не зафиксировано разрушений жилых построек и домов. Губернатор также отметил, что в результате ЧП никто среди мирного населения не пострадал.

Село Старая Нелидовка расположено на расстоянии около 20 км от Белгорода.

Губернатор Белгородской области в 4:15 опубликовал в Telegram сообщение о том, что проснулся "от громкого звука", напоминающего взрыв. Вскоре, добавил Гладков, прогремели еще три взрыва.

Сведений о причинах случившегося пока нет, обстоятельства выясняют дежурные службы города и области. Гладков пояснил, что сразу сообщит о результатах проверки. Аналогичные сообщения начали поступать от жителей Курска, в соцсетях распространились записи о подозрительных звуках, которые были слышны примерно в 03:00 — 03:30 по местному времени.

В сообществе "Белгород Новости" появилась видеозапись, снятая в западной части города. На кадрах запечатлен светящийся шар, движущийся по восходящей траектории, а затем исчезающий.

Пользователи из Курска, сообщают местные СМИ, пишут о том, что звуки были слышны как в центре города, так и на окраинах. Со ссылкой на местную жительницу отмечается, что в экстренной службе случившееся объяснили работой систем ПВО.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 159

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