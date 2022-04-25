Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин: ВС РФ не имеют отношения к событиям в Буче

21:15

Фото: livejournal.com



Российские военные не имеют отношения к трагическим событиям, происходившим в украинском городе Буча.



Глава РФ Владимир Путин выступил с таким заявлением во время сегодняшней официальной встречи с прибывшим в Москву генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает ТАСС.



По словам Путина, в Москве знает, кто причастен к этой провокации. Как отметил президент РФ, российско-украинские переговоры, проводившиеся в Стамбуле, позволили "добиться достаточно серьезного прорыва". Российская сторона при этом ясно продемонстрировала намерения "создать благоприятные условия для продолжения переговоров", однако уже после достижения договоренностей пришлось столкнуться "с провокацией в населенном пункте Буча", указал глава РФ.



Российские военные не имеют какого-либо отношения к трагическим событиям, произошедшим в Буче, заявил Путин и подчеркнул, что в Москве сейчас уже располагают информацией о том, что причастен к этой провокации, какими средствами она была подготовлена и какие люди над этим работали. В результате существенно переменились позиции переговорщиков, констатировал российский президент. По словам Путина, представители официального Киева отказались от планов выносить "за скобки вопросов гарантий безопасности и территории Крыма, Севастополя, и республик Донбасса".



Ранее стало известно, что Антониу Гутерриш также собирается посетить с официальным визитом Киев и направил соответствующий запрос украинскому президенту Владимиру Зеленскому.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Автор: Злата Богатова

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