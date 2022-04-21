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Генсек ООН прибудет в Москву для встречи с Путиным


20:03
Генсек ООН прибудет в Москву для встречи с ПутинымФото: livejournal.com

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует посетить Москву, чтобы провести официальную встречу с главой РФ Владимиром Путиным и министром иностранным дел Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Гутерриш прибудет в российскую столицу во вторник, 26 апреля. Предполагается, что глава международной информации проведет переговоры с министром иностранных дел Лавровым и российским президентом Путиным.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик сообщил о том, что в график руководителя организации также может войти посещение Киева. Отмечалось, что Антониу Гутерриш обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о встрече.

Как пояснил Дюжжарик, соответствующие официальные послания направили постпредствам РФ и Украины при ООН. Говоря о целях приезда Гутерриша в Москву и Киев, представитель генсека отметил, что предстоит обсуждение срочных мер по установлению мира на Украине.

24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Автор: Злата Богатова

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