|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Калягин отреагировал на отъезд Хаматовой из России
25.3.2022 19:37
Фото: vk.com
Председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин прокомментировал отъезд Чулпан Хаматовой за пределы РФ, передают российские СМИ.
Ранее известная актриса дала откровенное интервью, в котором подтвердила, что находится в Латвии вместе с детьми.
Неприлично покидать страну, когда ей тяжело, заявил председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, художественный руководитель Московского театра Et Cetera Александр Калягин. По его словам, многие культурные деятели, покинув РФ, приняли такое решение, не разобравшись в ситуации до конца, передает ТАСС.
По словам Калягина, "даже судья уходит на время, чтобы принять решение". Требуется срок, чтобы в полной мере оценить обстановку, а "актеры - эмоциональные люди, творческие люди - эмоциональные", констатировал глава СТД. Вместе с тем, он назвал "неприличным" покидать свою страну в тяжелый период. Калягин при этом подчеркнул, что не намерен никого ругать и навешивать ярлыки, ведь это личное дело каждого.
На просьбу прокомментировать ситуацию в театральной сфере, когда Россию покинул ряд артистов, худрук Et Cetera также отметил, что суждения культурных деятелей влияют на поклонников, и актеры не должны об этом забывать.
Ранее российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова, являющаяся учредителем благотворительного фонда "Подари жизнь", подтвердила, что находится за пределами России и пока не собирается возвращаться.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|