|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Вынесен приговор жителю Ставрополья, взорвавшему автомобиль вместе с кредитором
26.4.2022 18:07
Фото: sm-news.ru
Ставропольский краевой суд огласил решение по делу местного жителя, обвинявшегося в покушении на кредитора путем подрыва его иномарки.
Мужчину признали виновным и осудили на пятнадцать лет лишения свободы.
Отбывать срок осужденному предстоит в колонии строгого режима. Судебный вердикт также предусматривает последующее ограничение свободы два года и выплату 120 тыс. рублей в качестве штрафа, передают российские СМИ.
Убийство совершено в 2018 году. Согласно материалам уголовного дела, житель Старопольского края не смог в установленный период исполнить долговые обязательства перед потерпевшим. Сумма долга составляла 3,4 млн рублей. В результате мужчина решился на покушение, замаскировав под подарок кустарно изготовленное взрывное устройство.
Собственноручно сделанную бомбу он спрятал под передним сиденьем BMW X6, принадлежавшего его знакомому. Подав радиосигнал через пульт управления, осужденный привел в действие изготовленное им взрывное устройство. Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных ранений, его машина была уничтожена. В ходе расследования выяснилось, что 170 граммов тротила подсудимый незаконно хранил на своей работе.
Кроме того, к вынесенному за убийство наказанию суд присовокупил штраф в размере 200 тыс. рублей - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|