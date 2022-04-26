Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Вынесен приговор жителю Ставрополья, взорвавшему автомобиль вместе с кредитором

26.4.2022 18:07

Фото: sm-news.ru



Ставропольский краевой суд огласил решение по делу местного жителя, обвинявшегося в покушении на кредитора путем подрыва его иномарки.



Мужчину признали виновным и осудили на пятнадцать лет лишения свободы.



Отбывать срок осужденному предстоит в колонии строгого режима. Судебный вердикт также предусматривает последующее ограничение свободы два года и выплату 120 тыс. рублей в качестве штрафа, передают российские СМИ.



Убийство совершено в 2018 году. Согласно материалам уголовного дела, житель Старопольского края не смог в установленный период исполнить долговые обязательства перед потерпевшим. Сумма долга составляла 3,4 млн рублей. В результате мужчина решился на покушение, замаскировав под подарок кустарно изготовленное взрывное устройство.



Собственноручно сделанную бомбу он спрятал под передним сиденьем BMW X6, принадлежавшего его знакомому. Подав радиосигнал через пульт управления, осужденный привел в действие изготовленное им взрывное устройство. Пострадавший мужчина скончался на месте от полученных ранений, его машина была уничтожена. В ходе расследования выяснилось, что 170 граммов тротила подсудимый незаконно хранил на своей работе.



Кроме того, к вынесенному за убийство наказанию суд присовокупил штраф в размере 200 тыс. рублей - за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 117

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