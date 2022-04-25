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Под Ульяновском неизвестный открыл стрельбу в детском саду: погибли нянечка и два ребенка
14:28
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Ульяновской области выясняют обстоятельства ЧП в населенном пункте Вешкайма, где мужчина проник в детский сад с оружием и открыл стрельбу. В результате смертельные ранения получили два ребенка и нянечка, передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
К настоящему времени личность нападавшего установлена. По данным полиции, оружием мужчина владел на законных основаниях, будучи охотником и имея соответствующую лицензию. Мотивы его действий предстоит установить специалистам.
По данным агентства, 68-летний местный житель проник в детский сад с двуствольным ружьем ИЖ-27 советского производства во время тихого часа, после чего открыл стрельбу. От полученных ранений скончались двое детей, пяти и шести лет, а также сотрудница дошкольного учреждения.
Сведения о происшествии подтвердили в правительстве Ульяновской области. Представители местных властей отметили, что в результате инцидента погибли четыре человека.
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