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В Алтайском крае найдены погибшими двое рыбаков


25.4.2022 22:30
В Алтайском крае найдены погибшими двое рыбаковФото: gorod48.ru

Правоохранительные органы Алтайского края выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков, тела которых были найдены на территории Новичихинского района.

Останки мужчин обнаружили в сгоревшем автомобиле. По данным полиции, жертвами ЧП стали отец и сын, ночевавшие в машине.

ЧП случилось утром минувшей субботы, 23 апреля, когда двое рыбаков - 58-летний мужчина и его 32-летний сын - были найдены погибшими, передает пресс-служба регионального СУ СКР. Останки обнаружили в сгоревшей машине на территории Новичихинского района.

В ходе начатого расследования установлено, что мужчины прибыли в район за день до гибели, чтобы порыбачить. Оставшись ночевать в машине, отец с сыном не успели покинуть салон, когда автомобиль загорелся. По версии следствия, это случилось ближе к утру. В результате оба рыбака погибли.

Информации о причинах возгорания транспортного средства из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что назначен ряд экспертиз. По итогам доследственной проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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