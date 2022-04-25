Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Алтайском крае найдены погибшими двое рыбаков

25.4.2022 22:30

Фото: gorod48.ru



Правоохранительные органы Алтайского края выясняют обстоятельства гибели двух рыбаков, тела которых были найдены на территории Новичихинского района.



Останки мужчин обнаружили в сгоревшем автомобиле. По данным полиции, жертвами ЧП стали отец и сын, ночевавшие в машине.



ЧП случилось утром минувшей субботы, 23 апреля, когда двое рыбаков - 58-летний мужчина и его 32-летний сын - были найдены погибшими, передает пресс-служба регионального СУ СКР. Останки обнаружили в сгоревшей машине на территории Новичихинского района.



В ходе начатого расследования установлено, что мужчины прибыли в район за день до гибели, чтобы порыбачить. Оставшись ночевать в машине, отец с сыном не успели покинуть салон, когда автомобиль загорелся. По версии следствия, это случилось ближе к утру. В результате оба рыбака погибли.



Информации о причинах возгорания транспортного средства из официальных источников пока не поступало. Известно лишь, что назначен ряд экспертиз. По итогам доследственной проверки позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 05:28 Под Белгородом загорелся склад боеприпасов

Под Белгородом загорелся склад боеприпасов 26.4.2022 14:28 Под Ульяновском неизвестный открыл стрельбу в детском саду: погибли нянечка и два ребенка

Под Ульяновском неизвестный открыл стрельбу в детском саду: погибли нянечка и два ребенка 25.4.2022 20:05 В Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройки

В Тверской области девочка утонула в подполе хозпостройки 25.4.2022 14:01 При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек

При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек 25.4.2022 12:40 В Брянске локализовали пожар на нефтебазе