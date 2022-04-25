Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter «Известия»: для сотрудников Внуково ввели режим простоя

25.4.2022 19:36

Фото: vk.com



Столичный аэропорт Внуково ввел режим простоя, закрыв прием персонала на работу, пишут "Известия".



Сотрудникам предложено переходить на неполный рабочий график.



Сотрудников аэропорта Внуково вывели в простой и закрыли прием на работу персонала, сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу столичной воздушной гавани. Как стало известно, работникам предложено переходить в режим неполного рабочего времени.



За минувший год аэропортами Московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - в общей сложности было обслужено свыше 73,6 человек. Показатель на 52% превысил уровень 2020 года, свидетельствуют официальные данные Росавиации. Отмечается также, что в течение 2021 года во Внуково при этом смогли нарастить перевозки пассажиров до почти 18 млн человек, что составляет 43%.



24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о решении начать военную спецоперацию в связи с обстановкой на Донбассе. Вскоре после этого приостановили работу двенадцать российских аэропортов - в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике и ряде других городов юга и центра страны. Как поясняли тогда представители аэропортов, изменения связаны "с запретом использования южного воздушного пространства", который был введен российскими авиационными властями.



Первоначально меры были объявлены на срок до 2 марта, однако позже режим закрытия неба в южных регионах РФ неоднократно продлевался. В последний раз Росавиация сделала соответствующее заявление в минувшую субботу, 23 апреля.



Автор: Злата Богатова

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