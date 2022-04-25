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Власти Эстонии запретили въезд Киркорову и Гагариной


25.4.2022 19:09
Власти Эстонии запретили въезд Киркорову и ГагаринойФото: mediarace.info

Российским артистам Филиппу Киркорову и Полине Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию.

О решении официального Таллина сообщает национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Звездам российской эстрады Филиппу Киркорову и Полине Гагариной на пять лет запретили въезд в Эстонию. Решение было обусловлено тем, что звезды поддержали специальную операцию, которую власти РФ сейчас проводят на территории Украины. Ограничения, объявленные эстонскими властями, также затронули некоторых белорусских артистов, указано в сообщении ERR.

Предполагалось, что 27 мая в Таллине на ледовой арене "Тондираба" состоится концерт Киркорова. Выступление Гагариной планировалось в столице Эстонии на 23 сентября.

По словам Киркорова, обжаловать решение эстонского руководства он не собирается. Если власти изменят свое решение, он приедет, однако "сам напрашиваться" не намерен, пояснил артист. Киркоров при этом выразил сожаление из-за его многочисленных поклонников в Эстонии, которые не смогут посетить его шоу.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас, комментируя действия правительства, подчеркнула, что в ее стране не ждут "тех, кто поддерживает спецоперацию".

Автор: Злата Богатова

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