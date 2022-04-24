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При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человекПри пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
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При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек


14:01
При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человекФото: gazeta.ru

Власти Тверской области сообщают о семнадцати жертвах пожара, случившегося на прошлой неделе в  Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) РФ.

Ранее была подтверждена информация о семи погибших, несколько человек могли оставаться под завалами.

Как информирует на своем официальном сайте правительство Тверской области, к настоящему образу удалось опознать пять из семнадцати погибших в результате пожара в здании Центра.

По поручению губернатора региона Игоря Рудени всем пострадавшим и семьям тех, кто погиб при пожаре на улице Афанасия Никитина, будут оказаны помощь и поддержка. В сообщении пресс-службы правительства указано, что местные власти начнут принимать соответствующие меры, когда завершится идентификация останков.

В настоящее время на месте пожара продолжают работу экстренные службы, которые ведут разбор завалов. В мероприятиях участвуют более семидесяти человек, задействовано девять единиц техники.

ЧП случилось в минувший четверг, очаг возгорания находился в одном из кабинетов военного института. Согласно предварительным выводам специалистов, площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя смогли утром в пятницу. Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник рассказало о поисках восьми человек, которые могли оставаться под завалами здания.

По последним официальным сведениям, в результате происшествия получили травмы двадцать семь человек, тринадцати из них потребовалась госпитализация.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 122

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