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При пожаре в оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
14:01
Фото: gazeta.ru
Власти Тверской области сообщают о семнадцати жертвах пожара, случившегося на прошлой неделе в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) РФ.
Ранее была подтверждена информация о семи погибших, несколько человек могли оставаться под завалами.
Как информирует на своем официальном сайте правительство Тверской области, к настоящему образу удалось опознать пять из семнадцати погибших в результате пожара в здании Центра.
По поручению губернатора региона Игоря Рудени всем пострадавшим и семьям тех, кто погиб при пожаре на улице Афанасия Никитина, будут оказаны помощь и поддержка. В сообщении пресс-службы правительства указано, что местные власти начнут принимать соответствующие меры, когда завершится идентификация останков.
В настоящее время на месте пожара продолжают работу экстренные службы, которые ведут разбор завалов. В мероприятиях участвуют более семидесяти человек, задействовано девять единиц техники.
ЧП случилось в минувший четверг, очаг возгорания находился в одном из кабинетов военного института. Согласно предварительным выводам специалистов, площадь возгорания составила 2,5 тыс. квадратных метров. Полностью ликвидировать пламя смогли утром в пятницу. Ранее агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник рассказало о поисках восьми человек, которые могли оставаться под завалами здания.
По последним официальным сведениям, в результате происшествия получили травмы двадцать семь человек, тринадцати из них потребовалась госпитализация.
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