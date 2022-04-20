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Пожар в оборонном НИИ в центре Твери локализован


18:56
Пожар в оборонном НИИ в центре Твери локализованФото: gazeta.ru

В центре Твери локализовали пожар, начавшийся в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны (НИИ ВКО) РФ.

По данным ТАСС, площадь возгорания на улице Афанасия Никитина на тот момент составляла 2,5 тыс. кв. метров.

Жертвами пожара в центре Твери стали семь человек, еще двадцать пострадали, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный информированный источник. Известно также, что под завалами здания могут оставаться около десяти человек.

Обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам. Правоохранительные органы региона уже приступили к проверке по факту инцидента.

Согласно имеющейся на этот час информации, возгорание могло начаться в одном из кабинетов, расположенных на втором этаже административного корпуса, передает ТАСС. Со ссылкой на региональные экстренные службы отмечается, что пожару присвоен третий (повышенный) номер сложности.

В мероприятиях по тушению огня задействовано свыше 240 человек, привлечено около семидесяти единиц спецтехники.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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