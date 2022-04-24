Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Брянске локализовали пожар на нефтебазе

12:40

Фото: rambler.ru



Экстренные службы Брянска смогли локализовать пожар на площади 1500 квадратных метров, передают российские СМИ со ссылкой на заявление местных властей.



По предварительным данным, на территории нефтебазы воспламенились резервуары.



ЧП случилось в Фокинском районе Брянска, передает ТАСС. Сигнал о возгорании поступил на пульт экстренных служб минувшей ночью, примерно в 02.00 по московскому времени, отмечается со ссылкой на данные регионального главка МЧС РФ. В ведомстве пояснили, что пожару присвоили повышенный уровень сложности. Эвакуация местного населения не проводилась, необходимости в такого рода мерах не возникло, уточнили представители ГУ МЧС по Брянской области.



К настоящему времени пожар на нефтебазе в Фокинском районе удалось локализовать на площади 1 500 кв. м, передает "Интерфакс". Со ссылкой на собственный информированный источник агентство сообщает, что возгорание случилось на объекте, расположенном по адресу: Московский проспект, 91.



Об инциденте на нефтебазе АО "Транснефть Брянск — Дружба" в своем Telegram-канале рассказал губернатор Александр Богомаз. По его словам, он сразу же прибыл к месту происшествия, где уже работали все оперативные службы. Согласно имеющимся на этот час сведениям, пострадавших нет.



Как передает РИА Новости, в мероприятиях по ликвидации огня сейчас задействованы свыше полутора сотен человек, привлечено более пятидесяти единиц спецтехники, включая подразделения МЧС РФ из Воронежской, Калужской, Курской и ряда других областей, а также Москвы.



Автор: Злата Богатова

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