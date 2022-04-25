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Жительница Омска получила тяжелые травмы, упав с аттракциона
25.4.2022 05:30
Фото: vk.com
В Омске серьезно пострадала женщина, упавшая с аттракциона "Вихрь", передают российские СМИ.
ЧП случилось в парке культуры и отдыха имени 30 лет ВЛКСМ.
Женщину сразу после происшествия госпитализировали, сейчас она находится в реанимационном отделении. Со ссылкой на медиков отмечается, что пострадавшая получила множественные серьезные повреждения. Обстоятельства инцидента выясняют следователи, которые сейчас продолжают работу на месте происшествия.
Администрация парка сообщила, что проведет проверку, выяснив, как соблюдалась техника безопасности пострадавшей посетительницей, а также сотрудником - контролером-оператором. В парке также выразили готовность в полной мере оказать содействие правоохранителям в рамках начатого разбирательства.
В ряде местных СМИ со ссылкой на собственные источники в полиции и рассказы очевидцев появились некоторые уточняющие сведения о том, как 33-летняя омичка могла получить травмы. В частности, отмечается, что в парк женщина пришла с пятилетней дочкой. По словам невольных свидетелей случившегося, посетительница упала на асфальт из-за оторвавшегося крепления. Некоторые при этом сообщают, что женщина вела себя неадекватно, не уточняя подробностей.
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