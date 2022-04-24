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В Нигерии при взрыве на незаконном нефтезаводе погибли более 100 человек


24.4.2022 19:06
В Нигерии при взрыве на незаконном нефтезаводе погибли более 100 человекФото: livejournal.com

Более ста человек стали жертвами мощного взрыва и последовавшего за ним пожара на юге Нигерии, передает агентство Reuters.

Со ссылкой на уполномоченного по нефтяным ресурсам штата Риверс Гудлага Опиу отмечается, что трагедия произошла в минувшую пятницу, 22 апреля.

ЧП случилось на территории, где местные жители организовали незаконную бункеровочную базу. Власти региона сообщают, что свыше ста погибших обгорели практически до неузнаваемости. Возгорание началось в месте незаконной врезки в трубопровод, пояснил Гудлак Опиа.

Население региона, несмотря на потенциальные риски, продолжает считать незаконную переработку нефти выгодным бизнесом. Это происходит на фоне повальной нищеты и очень высокого уровня безработицы. В результате местные жители пытаются "добывать" топливо из многочисленных трубопроводов, которые проходят по территории Нигерии. Затем оно перерабатывается на импровизированных предприятиях.

Летом 2017 года более полутора сотен жителей пакистанского штата Пенджаб, расположенного на востоке страны, погибли, когда пытались собрать топливо из бензовоза. Машина опрокинулась в результате ДТП, после чего на проезжую часть начало вытекать горючее.

Люди из близлежащего населенного пункта, а также водители, проезжавшие мимо, собирали растекающееся по трассе топливо. При этом некоторые, подходя к опрокинувшемуся бензовозу, даже не потушили сигарет. Как полагают правоохранители, это и могло спровоцировать возгорание с трагическими последствиями.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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