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В Японии подтверждена гибель 10 человек с круизного судна
24.4.2022 18:06
Фото: smi2.net
До семи человек возросло число людей, спасенных с круизного судна Kazu 1, которое пропало у берегов Японии. Береговая охрана смогла обнаружить еще трех пострадавших, передает Kyodo.
Подтверждена информация о десяти погибших.
Со ссылкой на представителей местных экстренных служб отмечается, что три человека были обнаружены в бессознательном состоянии.
Всего на борту Kazu 1 в момент ЧП находились двадцать четыре туриста, среди которых было двое детей, а также двое членов экипажа. На всех были спасательные жилеты. Судно накануне утром вышло из порта Уторо, направившись в населенный пункт Сяри. Примерно в 7.15 по московскому времени от экипажа Kazu 1 был принят сигнал бедствия.
По последним официальным данным, жертвами ЧП стали десять человек. Их останки извлекли из воды в ходе поисково-спасательной операции, которая продолжается в районе исчезновения круизного судна. В мероприятиях задействованы два вертолета и патрульные суда.
Информации о том, что могло стать причиной происшествия, из официальных источников пока не поступало.
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