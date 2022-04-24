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В Ливии затонул катер с 60 пассажирами


24.4.2022 09:23
В Ливии затонул катер с 60 пассажирамиФото: smi2.net

В северной части Ливии потерпел крушение катер, на борту которого могли находиться около шестидесяти человек.

На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы, передают зарубежные СМИ.

В район катастрофы, случившейся неподалеку от ливийской столицы - Триполи, уже прибыли семь карет скорой помощи, отмечается со ссылкой на сообщение регионального отделения Красного Креста.

В мероприятиях по поиску и спасению пассажиров затонувшего катера задействованы военные. Подразделениям ливанской армии уже удалось добраться до судна, из воды извлекли живыми более сорока человек. Власти официально подтвердили гибель ребенка.

По предварительным данным, большинство тех, кто в момент ЧП был на борту, являются гражданами Сирии. Сведений о причинах катастрофы пока не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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