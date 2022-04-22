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Пропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны Украины
19:21
Фото: zavtra.ru
Губернатор Курской области рассказал о минометном обстреле со стороны Украины, которому вновь подвергся один из погранпунктов на территории региона.
Роман Старовойт сообщил о происшествии в Глушковском районе в своем Telegram-канале.
По словам Романа Старовойта, в субботу, 23 апреля, вновь был обстрелян погранпункт в Глушковском районе. Губернатор пояснил, что объект атаковали из минометов со стороны Украины. Сейчас военнослужащие и пограничники контролируют ситуацию, отметил Старовойт.
Глава региональной администрации пояснил, что в результате инцидента никто не пострадал. Стровойт также уточнил, что при обстреле произошло возгорание в помещении Россельхознадзора.
Ранее уже подвералгся минометному обстрелу погранпост, который расположен около поселка Елизаветовка в Глушковском районе. По официальным данным, обошлось без погибших и страдавших, разрушений после инцидента не зафиксировано. Отмечалось, что атака производилась со стороны Украины.
В Курской области с 11 апреля начал действовать желтый уровень террористической опасности. Как отмечал ранее Старовойт, власти предпринимают такие меры из-за провокаций, которые вероятны со стороны украинских националистов. Обратившись к местным жителям, губернатор попросил их сохранять бдительность и с повышенным вниманием относиться к бесхозным сумкам и подозрительным лицам.
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