ИнтерНовости - новости в стране и мире
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»
Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о георгиевской ленте
Российского посла вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о георгиевской ленте
В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в СириюТурция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, следующих в Сирию
Пропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны УкраиныПропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны Украины
При взрыве на Гайском ГОКе под Оренбургом погибли три человекаПри взрыве на Гайском ГОКе под Оренбургом погибли три человека
Минобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропалиМинобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропали
Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»Джонни Депп заявил, что никогда не вернется к съемкам «Пиратов Карибского моря»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый домКонкурс-марафон на Асиенде. Краски лета в каждый дом
ПокурилиПокурили
Настоящая кровь. Плохой хороший сериалНастоящая кровь. Плохой хороший сериал
В день памятиВ день памяти
Тематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ruТематические недели февраля с издательством "Inspiria" на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны Украины


19:21
Пропускной пункт под Курском подвергся обстрелу со стороны УкраиныФото: zavtra.ru

Губернатор Курской области рассказал о минометном обстреле со стороны Украины, которому вновь подвергся один из погранпунктов на территории региона.

Роман Старовойт сообщил о происшествии в Глушковском районе в своем Telegram-канале.

По словам Романа Старовойта, в субботу, 23 апреля, вновь был обстрелян погранпункт в Глушковском районе. Губернатор пояснил, что объект атаковали из минометов со стороны Украины. Сейчас военнослужащие и пограничники контролируют ситуацию, отметил Старовойт.

Глава региональной администрации пояснил, что в результате инцидента никто не пострадал. Стровойт также уточнил, что при обстреле произошло возгорание в помещении Россельхознадзора.

Ранее уже подвералгся минометному обстрелу погранпост, который расположен около поселка Елизаветовка в Глушковском районе. По официальным данным, обошлось без погибших и страдавших, разрушений после инцидента не зафиксировано. Отмечалось, что атака производилась со стороны Украины.

В Курской области с 11 апреля начал действовать желтый уровень террористической опасности. Как отмечал ранее  Старовойт, власти предпринимают такие меры из-за провокаций, которые вероятны со стороны украинских националистов. Обратившись к местным жителям, губернатор попросил их сохранять бдительность и с повышенным вниманием относиться к бесхозным сумкам и подозрительным лицам.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Апрель 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Елизавета II пропустит пасхальное богослужениеЕлизавета II пропустит пасхальное богослужение
Ученые нашли останки динозавра, погибшего в день падения астероидаУченые нашли останки динозавра, погибшего в день падения астероида
Российский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и LiberoРоссийский рынок покидает производитель товаров Zewa, Libresse и Libero
В США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человекВ США неизвестный устроил стрельбу в торговом центре: ранены 12 человек
Новый вид гигантских черепах открыли на Галапагосских островахНовый вид гигантских черепах открыли на Галапагосских островах

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru