Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности

10.4.2022 19:09

Фото: vk.com



Желтый (высокий) уровень террористической опасности начинает действовать в Курской области в понедельник, 11 апреля, передает ТАСС.



Как отметил губернатор региона Роман Старовойт, власти предпринимают такие меры из-за провокаций, которые возможны со стороны украинских националистов.



Высокий уровень террористической опасности, который начинает действовать на территории Курской области с 11 апреля, обусловлен вероятными провокациями украинских националистов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор этого российского региона Роман Старовойт.



Обратившись к жителям области, Старовойт призвал их проявлять бдительность и с повышенным вниманием относиться к бесхозным сумкам и подозрительным лицам. Предполагается, что в регионе появятся контрольные пункты наблюдения - военным и сотрудникам правоохранительных органов предстоит в усиленном режиме осуществлять "патрулирование населенных пунктов". Сообщив об этом, губернатор также адресовал землякам просьбу "сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам".



В минувшую субботу, 9 апреля, подвергся минометному обстрелу пограничный пост, расположенный близ поселка Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. По официальным данным, обошлось без пострадавших, разрушений после инцидента не зафиксировано. Отмечалось, что атака производилась со стороны Украины.



24 февраля глава РФ Владимир Путин сделал заявление о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.



Согласно последним официальным данным, погиб 1 351 военнослужащий РФ, участвовавший в спецоперации, еще 3 825 были ранены. Первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской объявил об этом 25 марта. До того сведения о потерях российской стороны на уровне министерства обороны официально озвучивались 2 марта, в тот момент сообщалось о 498 погибших военных.



Автор: Злата Богатова

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