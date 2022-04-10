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В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасности


10.4.2022 19:09
В Курской области с 11 апреля вводится желтый уровень террористической опасностиФото: vk.com

Желтый (высокий) уровень террористической опасности начинает действовать в Курской области в понедельник, 11 апреля, передает ТАСС.

Как отметил губернатор региона Роман Старовойт, власти предпринимают такие меры из-за провокаций, которые возможны со стороны украинских националистов.

Высокий уровень террористической опасности, который начинает действовать на территории Курской области с 11 апреля, обусловлен вероятными провокациями украинских националистов, пояснил в своем Telegram-канале губернатор этого российского региона Роман Старовойт.

Обратившись к жителям области, Старовойт призвал их проявлять бдительность и с повышенным вниманием относиться к бесхозным сумкам и подозрительным лицам. Предполагается, что в регионе появятся контрольные пункты наблюдения - военным и сотрудникам правоохранительных органов предстоит в усиленном режиме осуществлять "патрулирование населенных пунктов". Сообщив об этом, губернатор также адресовал землякам просьбу "сохранять спокойствие и помогать нашим спецслужбам".

В минувшую субботу, 9 апреля, подвергся минометному обстрелу пограничный пост, расположенный близ поселка Елизаветовка в Глушковском районе Курской области. По официальным данным, обошлось без пострадавших, разрушений после инцидента не зафиксировано. Отмечалось, что атака производилась со стороны Украины.

24 февраля глава РФ Владимир Путин сделал заявление о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.

Согласно последним официальным данным, погиб 1 351 военнослужащий РФ, участвовавший в спецоперации, еще 3 825 были ранены. Первый замначальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской объявил об этом 25 марта. До того сведения о потерях российской стороны на уровне министерства обороны официально озвучивались 2 марта, в тот момент сообщалось о 498 погибших военных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 142

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