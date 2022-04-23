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В Швейцарии из программы фестиваля убрали оперу Чайковского
23.4.2022 18:36
Фото: imgsmail.ru
Оперу выдающегося русского композитора Петра Ильича Чайковского "Орлеанская дева" убрали из программы музыкального фестиваля в Швейцарии.
Об этом передают СМИ со ссылкой на оргкомитет фестиваля оперной музыки, который проводится в городе Санкт-Галлен.
Фестиваль в Санкт-Галлене начнется в июне. За два месяца до мероприятия оргкомитет принял решение вычеркнуть из программы оперу Петра Чайковского. Оказалось, что "Орлеанскую деву" заменили на "Жанну д’Арк" Джузеппе Верди. Как пояснил режиссер Ян Хенрик Боген, организаторы руководствовались тем, что музыка будет звучать в открытом общественном пространстве. Поэтому с оперой Чайковского вполне могут столкнуться случайные горожане.
За период с конца февраля подобные события затронули уже многих отечественных деятелей культуры, а также зарубежных музыкантов, которые исполняют произведения русских классиков.
Ранее в Италии отменили балет "Лебединое озеро", который входил в программу муниципального театра Лониго в Виченце. В первых числах апреля там должна была выступить украинская труппа. Как оказалось, требование об отмене этой постановки поступило от Национальной оперы и минкультуры Украины, в качестве причины решения указывалась национальность композитора Чайковского. Вскоре ту же постановку отменили в театре Беллини в Неаполе.
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