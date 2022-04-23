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В Японии более 30 студентов попали в больницу из-за отравления
23.4.2022 12:35
Фото: alphacoders.com
Экстренные службы японского города Хираката, который находится в префектуре Осака на юго-западе острова Хонсю, сообщают о массовом отравлении студентов местного колледжа. В больницы со схожими симптомами доставлены тридцать три человека, передает информационное агентство Kyodo.
Более тридцати студентам местного колледжа потребовалась помощь медиков после совместного ужина в общежитии, указано в сообщении. Врачи оценивают состояние четверых пострадавших как довольно тяжелое, этим пациентам даже проводились реанимационные мероприятия из-за проблем с дыханием.
Правоохранительные органы Хиракаты уже приступили к выяснению причин случившегося, заявили местные власти. Согласно предварительным выводам экспертов, студенты могли отравиться блюдом, которое было приготовлено из тушеной курицы.
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