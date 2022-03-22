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СКР возбудил уголовное дело против Александра Невзорова


22.3.2022 20:24
СКР возбудил уголовное дело против Александра НевзороваФото: vk.com

Журналиста Александра Невзорова заподозрили в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, передают СМИ.

Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по соответствующей статье.

Известный российский журналист Александр Невзоров оказался фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 207.3 УК. Основанием для этого стали публично распространяемые фейки о действиях Вооруженных сил России, передает РБК

По версии следствия, 9 марта на странице Невзорова в Instagram (российские власти признали эту социальную сеть экстремистской, она официально запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале журналиста в YouTube появились сведения об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Речь идет о заведомо ложной информации, подчеркивается в заявлении ведомства.

В СКР отмечают, что указанные публикации сопровождались недостоверными фото, на которых можно было увидеть гражданских лиц, пострадавших в результате обстрелов. Изображения были взяты из украинских СМИ. Представители ведомства пояснили, что ранее Министерство обороны РФ делало официальное объявление о ложности информации, которая публикуется в интернете.

Следователи сейчас пытаются установить местонахождение Невзорова, чтобы начать проведение следственных и процессуальных действий.

Комментариев от самого журналиста по поводу возбуждения уголовного дела пока не последовало.

Ранее стало известно, что в Перми грозит штраф главе местного благотворительного фонда "Дедморозим". В действиях Дмитрия Жебелева усмотрели попытку дискредитировать действия российских военных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 160

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