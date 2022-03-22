Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СКР возбудил уголовное дело против Александра Невзорова

22.3.2022 20:24

Фото: vk.com



Журналиста Александра Невзорова заподозрили в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных, передают СМИ.



Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по соответствующей статье.



Известный российский журналист Александр Невзоров оказался фигурантом уголовного дела, которое возбудили по ч. 2 ст. 207.3 УК. Основанием для этого стали публично распространяемые фейки о действиях Вооруженных сил России, передает РБК



По версии следствия, 9 марта на странице Невзорова в Instagram (российские власти признали эту социальную сеть экстремистской, она официально запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале журналиста в YouTube появились сведения об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. Речь идет о заведомо ложной информации, подчеркивается в заявлении ведомства.



В СКР отмечают, что указанные публикации сопровождались недостоверными фото, на которых можно было увидеть гражданских лиц, пострадавших в результате обстрелов. Изображения были взяты из украинских СМИ. Представители ведомства пояснили, что ранее Министерство обороны РФ делало официальное объявление о ложности информации, которая публикуется в интернете.



Следователи сейчас пытаются установить местонахождение Невзорова, чтобы начать проведение следственных и процессуальных действий.



Комментариев от самого журналиста по поводу возбуждения уголовного дела пока не последовало.



Ранее стало известно, что в Перми грозит штраф главе местного благотворительного фонда "Дедморозим". В действиях Дмитрия Жебелева усмотрели попытку дискредитировать действия российских военных.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 160

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.3.2022 20:53 Главу пермского благотворительного фонда могут оштрафовать за дискредитацию армии

Главу пермского благотворительного фонда могут оштрафовать за дискредитацию армии 20.3.2022 20:11 В Афинах осквернили памятник советским воинам

В Афинах осквернили памятник советским воинам 20.3.2022 18:41 AZUR air из-за санкций отменила вывозной рейс из Египта в РФ

AZUR air из-за санкций отменила вывозной рейс из Египта в РФ 20.3.2022 12:00 «Курскхимволокно» обязали организовать убежище для персонала

«Курскхимволокно» обязали организовать убежище для персонала 19.3.2022 20:19 Human Rights Watch: В Афганистане за два месяца умерло 13 тыс. детей