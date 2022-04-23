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В Лондоне особняк Чарльза Диккенса продают за $22,5 миллиона
23.4.2022 10:47
Фото: smi2.net
В столице Великобритании выставили на продажу особняк, в прошлом принадлежавший знаменитому писателю Чарльзу Диккенсу.
Дом расположен недалеко от Риджентс-парка, отмечает The Daily Mail. Как напоминает газета, автор "Домби и сына" в течение нескольких лет проводил в этом доме летние месяцы, называя поместье "по-настоящему восхитительным".
В особняке, где когда-то жил Чарльз Диккенс, пять этажей. Общая площадь здания превышает 560 кв. метров. В здании созданы восемь спален, восемь гостиных и семь ванных комнат, имеется тренажерный зал, терраса и патио, а также гараж. На кухне можно увидеть самую современную технику, отмечает газета. В главной ванной комнате имеется огромных размеров ванна из мрамора, раковина и итальянский душ.
Несмотря на современное оформление, интерьеры исторического здания во многом сохранили первоначальный вид, сообщается в публикации. Объект недвижимости оценили в 22,5 млн долларов.
Ранее Университет Нортгемптона опубликовал предостережения о шок-контенте в знаменитом произведении Джорджа Оруэлла "1984". По мнению специалистов, в книге есть "откровенные материалы", способные расстроить и оскорбить некоторых читателей. Поэтому представители британского университета выпустили соответствующее предупреждение, также отметив подобным образом пьесу Сэмуэля Беккета "Финал", роман Аллана Мура "V — значит вендетта" и некоторые другие книги.
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