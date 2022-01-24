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В Великобритании роман «1984» Оруэлла пометили как шок-контент
24.1.2022 06:20
Фото: inc-news.ru
Университет Нортгемптона опубликовал предостережения о шок-контенте в знаменитом произведении Джорджа Оруэлла "1984".
По мнению специалистов, в книге есть "откровенные материалы", способные расстроить и оскорбить некоторых читателей.
Представители британского университета выпустили предупреждение о шок-контенте, придя к выводу, что студентов могут расстроить и даже оскорбить "откровенные материалы", которые есть в этой книге, передает The Mail on Sunday.
Кроме известного произведения Джорджа Оруэлла подобные пометки были сделаны о пьесе Сэмуэля Беккета "Финал", романе Аллана Мура "V — значит вендетта" и некоторых других книгах.
Не так давно Джоан Роулинг заподозрили в создании антисемитских образов в книгах, которые посвящены Гарри Поттеру. По мнению ряда критиков, придуманные британской писательницей гоблины-банкиры напоминают публикации в еженедельнике Der Stürmer, который в период Второй мировой войны он выпускался в Германии. Издание содержало различные антисемитские материалы и изображения, оскорблявшие евреев и провоцировавшие к ним ненависть.
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