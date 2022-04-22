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Алекперов уходит с поста президента «ЛУКОЙЛа»
22.4.2022 23:06
Фото: livejournal.com
Вагит Алекперов выходит из совета директоров ПАО "ЛУКОЙЛ", а также принял решение досрочно сложить полномочия президента компании, передают российские СМИ.
В организации подтвердили, что соответствующие заявления уже были направлены главе совета директоров компании.
По состоянию на 31 марта 2022 года Алекперов владел и распоряжался голосами в отношении 3,12% акций ПАО. Кроме того, у него имелся бенефициарный экономический интерес, в том числе через семейные трасты или паевые инвестиционные фонды) в отношении 5,43% акций НК (по ним правами голоса он не распоряжается), напоминают российские СМИ.
Алекперов, занимавший пост президента "ЛУКОЙЛа" с 1993 года, в середине апреля попал под санкции, объявленные властями Австралии и Великобритании.
Объясняя свое решение, основатель нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" пояснил, что намерен дистанцироваться от организации, чтобы персональные ограничения не сдерживали ее развития. Вагит Алекперов, возглавлявший НК с момента ее появления, подчеркнул, что остается в России, будучи патриотом своей страны. В будущем он собирается сконцентрироваться на развитии других проектов, в том числе, социальной направленности.
По словам Алекперова, санкции, под действие которых он попал, могут стать помехой для развития компании. Учитывая, что ограничения не касаются "ЛУКОЙЛа", а он сам не входит в правление и не является президентом компании, как и членом совета директоров, организация с ним никак не связана. Теперь она имеет возможность "спокойно развиваться", - отметил он в коментарии каналу "Россия 24".
Ранее совет директоров ПАО АФК "Система" покинул бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс. Как поясняли в пресс-службе корпорации, он также больше не является членом совета директоров АО "Электрозавод" (его владелец - ООО "Мегаполис-Инвест", являющееся совместным предприятием АФК "Система" и Сбербанка).
В минувшем марте в Кремле подтвердили сведения об уходе Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Говоря о возможном отъезде госдеятеля из страны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "это его личное дело".
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