Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Чубайс вышел из состава советов директоров АФК «Система» и ее компании «Электрозавод»

20:35

Фото: tildacdn.com



Бывший спецпредставитель президента РФ Анатолий Чубайс по собственному желанию вышел из состава совета директоров ПАО АФК "Система", передает агентство "Интерфакс".



Как пояснили в пресс-службе корпорации, он также больше не является членом совета директоров АО "Электрозавод" (его владелец - ООО "Мегаполис-Инвест", являющееся совместным предприятием АФК "Система" и Сбербанка).



Анатолий Чубайс входил в совет директоров АФК с лета 2020 года, а в совет директоров "Электрозавода" - с марта прошлого года.



На прошлой неделе стало известно, что глава "Роснано" Сергей Куликов просит Генпрокуратуру РФ провести проверку деятельности компании за период 2010-2020 годов, когда пост ее руководителя занимал Анатолий Чубайс. Как указывалось в официальном послании, объем внешних заимствований этой организации в указанное время превысил 290 млрд рублей.



В минувшем марте в Кремле подтвердили информацию об уходе Анатолия Чубайса с поста спецпредставителя президента РФ по вопросам устойчивого развития. Говоря о возможном отъезде госдеятеля из страны, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что "это его личное дело".



Чубайс действовал в качестве спецпредставителя главы РФ с 4 декабря 2020 года. До этого он в течение двенадцати лет руководил "Роснано", а также занимал пост гендиректора госкорпорации "Роснанотех" (11 марта 2011 года реорганизована в акционерное общество "Роснано"), в период 1998-2008 годов был руководителем РАО "ЕЭС России". В 1990-х он находился на высоких постах в российском правительстве, в частности, работал первым вице-премьером и на протяжении нескольких месяцев возглавлял администрацию президента страны Бориса Ельцина.



Автор: Злата Богатова

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