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В Москве задержали Владимира Кара-Мурзу


11.4.2022 21:05
В Москве задержали Владимира Кара-МурзуФото: livejournal.com

Полиция Москвы задержала журналиста и общественного деятеля Кара-Мурзу-младшего, передают российские СМИ.

Как пояснил представляющий его интересы адвокат Вадим Прохоров, предположительно, историка доставили в ОВД "Хамовники".

Оппозиционер Владимир Кара-Мурза был задержан в Москве, когда выходил из своего дома, передает агентство "Интерфакс". О случившемся журналистам сообщил адвокат Вадим Прохоров. По его словам, на общественного деятеля уже составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правооохранительных органов).

Предположительно, Кара-Мурзу могли на ночь оставить в отделении полиции "Хамовники", пояснил адвокат.

Санкция по указанной статье может предполагать наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток. Каких-либо официальных комментариев со стороны правоохранительных органов Москвы по поводу случившегося пока еще не последовало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 125

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