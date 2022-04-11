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В Москве задержали Владимира Кара-Мурзу
11.4.2022 21:05
Фото: livejournal.com
Полиция Москвы задержала журналиста и общественного деятеля Кара-Мурзу-младшего, передают российские СМИ.
Как пояснил представляющий его интересы адвокат Вадим Прохоров, предположительно, историка доставили в ОВД "Хамовники".
Оппозиционер Владимир Кара-Мурза был задержан в Москве, когда выходил из своего дома, передает агентство "Интерфакс". О случившемся журналистам сообщил адвокат Вадим Прохоров. По его словам, на общественного деятеля уже составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правооохранительных органов).
Предположительно, Кара-Мурзу могли на ночь оставить в отделении полиции "Хамовники", пояснил адвокат.
Санкция по указанной статье может предполагать наказание в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток. Каких-либо официальных комментариев со стороны правоохранительных органов Москвы по поводу случившегося пока еще не последовало.
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