Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Британские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетах

11.1.2022 19:04

Фото: vk.com



Руководство британской энергетической компании Ovo Energy принесло извинения за советы обнимать котов и собак, чтобы сэкономить деньги с учетом возросших цен, передает ТАСС.



Из-за резкого подъема стоимости энергоносителей потребителям ранее рекомендовали также крутить хулахуп и пить больше воды.



Британская энергетическая компания Ovo Energy, являющаяся третьей по величине в королевстве, принесла потребителям извинения. Ранее клиентам посоветовали обнимать домашних животных и крутить хулахуп, чтобы сэкономить на счетах. Рекомендации появились на фоне резкого подъема стоимости энергоносителей.



Как указано в распространенном сегодня заявлении компании, они понимают, что обстановка для многих потребителей в этом году может оказаться "несколько сложной". В тексте подчеркивается, что специалисты сейчас продолжают активно искать самые "эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса".



В заявлении Ovo Energy отмечается, что они слабо продумали содержание публикации в их блоге, которая вряд ли могла принести пользу. Сейчас же в компании испытывают неловкость в связи с оплошностью, и потому приносят потребителям самые искренние извинения.



Ранее Financial Times процитировала десять советов компании, которые были названы простыми способами уменьшить издержки и пережить зиму в тепле. Помимо объятий с котами и собаками энергетики упоминали активную уборку дома и спортивные занятия с детьми, а также рекомендовали оставлять открытой духовку, когда из нее уже достали приготовленную еду.



Советы Ovo Energy вызвали большой резонанс. В частности, депутат-лейборист Клайв Льюис назвал их совершенно неуместными, а также "клоунскими и вызывающими депрессию". По его словам, многие британцы могут оказаться в ситуации, когда им нужно будет выбирать: включать батарею или покупать еду.



Автор: Злата Богатова

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