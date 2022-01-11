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Британские энергетики извинились за совет обнимать животных, чтобы сэкономить на счетах
11.1.2022 19:04
Фото: vk.com
Руководство британской энергетической компании Ovo Energy принесло извинения за советы обнимать котов и собак, чтобы сэкономить деньги с учетом возросших цен, передает ТАСС.
Из-за резкого подъема стоимости энергоносителей потребителям ранее рекомендовали также крутить хулахуп и пить больше воды.
Британская энергетическая компания Ovo Energy, являющаяся третьей по величине в королевстве, принесла потребителям извинения. Ранее клиентам посоветовали обнимать домашних животных и крутить хулахуп, чтобы сэкономить на счетах. Рекомендации появились на фоне резкого подъема стоимости энергоносителей.
Как указано в распространенном сегодня заявлении компании, они понимают, что обстановка для многих потребителей в этом году может оказаться "несколько сложной". В тексте подчеркивается, что специалисты сейчас продолжают активно искать самые "эффективные решения для приближающегося энергетического кризиса".
В заявлении Ovo Energy отмечается, что они слабо продумали содержание публикации в их блоге, которая вряд ли могла принести пользу. Сейчас же в компании испытывают неловкость в связи с оплошностью, и потому приносят потребителям самые искренние извинения.
Ранее Financial Times процитировала десять советов компании, которые были названы простыми способами уменьшить издержки и пережить зиму в тепле. Помимо объятий с котами и собаками энергетики упоминали активную уборку дома и спортивные занятия с детьми, а также рекомендовали оставлять открытой духовку, когда из нее уже достали приготовленную еду.
Советы Ovo Energy вызвали большой резонанс. В частности, депутат-лейборист Клайв Льюис назвал их совершенно неуместными, а также "клоунскими и вызывающими депрессию". По его словам, многие британцы могут оказаться в ситуации, когда им нужно будет выбирать: включать батарею или покупать еду.
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