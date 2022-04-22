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В Японии впервые за 19 лет назвали Курилы «незаконно оккупированными» РФ


22.4.2022 12:25
В Японии впервые за 19 лет назвали Курилы «незаконно оккупированными» РФФото: atomic-energy.ru

Южная часть российских Курильских островов названа "незаконно оккупированной" территорией в ежегодном докладе по дипломатии "Синяя книга", который готовит министерство иностранных дел Японии. Текст документа сегодня, 22 апреля, появился на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Японские власти отмечают, что принадлежность южной части российских Курильских островов можно считать наиболее важным нерешенным вопросом между Токио и Москвой. Северные территории (в Японии так именуют южную часть входящих в состав РФ Курильских островов) — земли, над которыми Токио "имеет суверенитет", указано в докладе МИД. По мнению японских властей, сейчас эти острова "незаконно оккупированы Россией".

Как утверждается в докладе, на протяжении последних лет японское руководство активно вело переговоры с Россией в целях разрешить территориальный вопрос и оформить мирный договор.

В доклад японского МИД также вошла фраза о спецоперации ВС РФ по денацификации Украины. По мнению Токио, действия российского руководства представляют собой "вызов основам международного порядка, таким как верховенство права и запрет на применение силы".

Официальная позиция Москвы неизменна - Япония должна официально признать суверенитет РФ над Южными Курилами, которые стали считаться законной частью СССР после окончания Второй мировой войны. Ранее японское руководство уже согласилось взять за основу документ 1956 года, пойдя на достаточно весомую уступку.

Ранее в Москве с сожалением прокомментировали обновления в учебниках, которые предназначены для младшей школы Японии. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что слова об "исконной принадлежности" Южных курил в РФ сочли абсурдной формулировкой. По мнению российской стороны, речь шла об еще одном шаге официального Токио, который направлен "на пропагандистскую раскрутку известной позиции" по вопросу заключения мирного договора с РФ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 109

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