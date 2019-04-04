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В МИД раскритиковали японские учебники за материалы о Южных Курилах
4.4.2019 19:32
Фото: amic.ru
В Москве с сожалением отреагировали на обновления в японских учебниках, которые предназначены для младшей школы, передает ТАСС.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в ведомстве изучили пресс-релиз министерства образования, культуры, спорта и науки.
Напомним, с 2020 года в Японии вводится обновленная редакция учебников и учебных программ.
По словам Марии Захаровой, слова об "исконной принадлежности" Южных курил Японии, вошедшие в новые школьные учебники, в Москве сочли абсурдной формулировкой. По мнению российской стороны, это можно рассматривать "как еще один шаг официального Токио, нацеленный на пропагандистскую раскрутку известной позиции по проблеме мирного договора".
Прокомментировав действия японских властей на сегодняшнем брифинге, Захарова назвала позицию Токио по этому вопросу "прямо противоречащей общепринятой оценке итогов Второй мировой войны".
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