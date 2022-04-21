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В Афганистане при взрыве в шиитской мечети погибли более 30 человек
21.4.2022 21:04
Фото: smi2.net
Более тридцати человек стали жертвами взрыва, прогремевшего в столице афганской провинции Балх - Мазари-Шарифе, четвертого по величине города страны.
По предварительным данным, ранения получили свыше восьмидесяти человек.
Как передают зарубежные СМИ, мощный взрыв прогремел в шиитской мечети "Се Дукон". Жертвами инцидента стали свыше тридцати человек. В медицинские учреждения города после случившегося уже доставили более восьмидесяти пострадавших. Количество погибших и раненых может возрасти, отмечает газета "8 Собх" со ссылкой на собственные источники. Дело в том, что пострадавших продолжают привозить в больницы Мазари-Шарифа, сообщает издание.
Со слов очевидцев, ЧП случилось примерно в 12:40 по местному времени, когда верующие собирались в мечети на полуденную молитву. Предположительно, взрывное устройство мог привести в действие смертник, проникший на второй этаж здания.
Известно также, что сегодня в Кабуле произошло два взрыва, в результате которых пострадали двое детей. Четыре человека погибли, еще восемь получили ранения из-за сработавшего в Кундузе кустарно изготовленного взрывного устройства. Кроме того, в уезде Хугиани провинции Нангархар погибли четверо боевиков "Талибана" (деятельность этой организации в РФ признана террористической и официально запрещена). Представители новых властей Афганистана получили смертельные ранения при подрыве машины.
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