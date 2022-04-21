|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Камчатке женщина попала в реанимацию после визита в частную стоматологию
21.4.2022 19:33
Фото: vk.com
Следственные органы Камчатского края проводят проверку по заявлению жительницы Петропавловска-Камчатского, которая попала в реанимационное отделение после удаления зуба в частной стоматологической клинике.
О случившемся рассказывает агентство "Интерфакс".
Как сообщила старший помощник главы регионального СУ СКР Елена Ильина, первоначально сорокалетняя пациентка обратилась в одну из частных клиник города Елизово. Сейчас в этой организации работают следователи, которые уже изъяли медицинские документы и опрашивают работников медицинского учреждения. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки, подчеркнула Ильина.
Пострадавшая пояснила, что пришла в клинику 12 апреля с жалобами на острую зубную боль. Специалисты, осмотрев женщину, удалили ей зуб мудрости и посоветовали позже принять болеутоляющее. Стоимость услуги составила 10 тыс. рублей.
Днем позже женщина обратила внимание, что челюсть припухла, но предположила, что речь идет о стандартных последствиях медицинского вмешательства. Однако 14 апреля опухоль уже распространилась на шею, после чего пациентка вновь обратилась в ту же клинику. Врач, удалявший зуб, заверил, что "ничего страшного не происходит". Он пояснил, что "воспалился лимфоузел", поэтому стоит принять антибиотик.
Жительнице Камчатки становилось все хуже. В результате в ночь на 15 апреля ее на скорой доставили в Камчатскую краевую больницу им. Лекашевского. Там специалисты диагностировали у нее флегмону и провели экстренную операцию, после которой пациентка провела три дня в реанимации. На протяжении суток она находилась на аппарате ИВЛ. По словам пострадавшей, врачам удалось практически вытащить ее с того света.
Заявительница отмечает, что ей предстоит долгий период реабилитации и пластические операции. Сейчас пациентка уже переведена в челюстно-лицевое отделение. Говорить она пока не может, о случившемся стало известно из заявления, которое женщина написала следователям и затем переслала агентству.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|