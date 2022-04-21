Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Камчатке женщина попала в реанимацию после визита в частную стоматологию

21.4.2022 19:33

Фото: vk.com



Следственные органы Камчатского края проводят проверку по заявлению жительницы Петропавловска-Камчатского, которая попала в реанимационное отделение после удаления зуба в частной стоматологической клинике.



О случившемся рассказывает агентство "Интерфакс".



Как сообщила старший помощник главы регионального СУ СКР Елена Ильина, первоначально сорокалетняя пациентка обратилась в одну из частных клиник города Елизово. Сейчас в этой организации работают следователи, которые уже изъяли медицинские документы и опрашивают работников медицинского учреждения. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято по итогам проверки, подчеркнула Ильина.



Пострадавшая пояснила, что пришла в клинику 12 апреля с жалобами на острую зубную боль. Специалисты, осмотрев женщину, удалили ей зуб мудрости и посоветовали позже принять болеутоляющее. Стоимость услуги составила 10 тыс. рублей.



Днем позже женщина обратила внимание, что челюсть припухла, но предположила, что речь идет о стандартных последствиях медицинского вмешательства. Однако 14 апреля опухоль уже распространилась на шею, после чего пациентка вновь обратилась в ту же клинику. Врач, удалявший зуб, заверил, что "ничего страшного не происходит". Он пояснил, что "воспалился лимфоузел", поэтому стоит принять антибиотик.



Жительнице Камчатки становилось все хуже. В результате в ночь на 15 апреля ее на скорой доставили в Камчатскую краевую больницу им. Лекашевского. Там специалисты диагностировали у нее флегмону и провели экстренную операцию, после которой пациентка провела три дня в реанимации. На протяжении суток она находилась на аппарате ИВЛ. По словам пострадавшей, врачам удалось практически вытащить ее с того света.



Заявительница отмечает, что ей предстоит долгий период реабилитации и пластические операции. Сейчас пациентка уже переведена в челюстно-лицевое отделение. Говорить она пока не может, о случившемся стало известно из заявления, которое женщина написала следователям и затем переслала агентству.



Автор: Злата Богатова

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